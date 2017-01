Homs dubta de la "imparcialitat" del judici contra ell

L'exconseller del Govern i diputat del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, ha assegurat que li "costa creure en la independència del poder judicial" quan, en la interlocutòria d'obertura de judici oral contra ell pel 9-N, el Tribunal Suprem "segueix fil per randa el que diu la fiscalia, que es limita a seguir el que diu el govern del PP". Per això ha assenyalat irònicament la "coincidència" d'arguments: "Genera com a mínim un dubte sobre la imparcialitat" d'un judici que considera polític. A més, ha advertit també que la judicialització de la política no "intimidarà" Catalunya per convocar el referèndum. "Que se n'oblidin: com més forta la repressió, més gran serà la resposta", ha assegurat aquest divendres en declaracions als mitjans.

En aquest sentit, Homs ha argumentat que el judici oral contra ell –i també el d'Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau- va contra "una voluntat del poble de Catalunya". "No és només passar comptes pel que hem fet sinó intimidar perquè no es faci. S'equivoquen", ha seguit el diputat al Congrés hores després que el magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem Andrés Palomo del Arco hagi dictat la interlocutòria d´obertura de judici oral pel procés participatiu del 9 de novembre del 2014. El jutge veu indicis que l´exconseller va cometre els delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu comès per autoritat pública.

Per tot plegat, Homs considera que la seva és una lluita democràtica. "Qui ho hauria dit després de quaranta anys de la mort del dictador , hem de tornar a reivindicar el fonament de la nostra societat en les urnes", ha reblat. Precisament per això ha avalat la crida que han fet les entitats sobiranistes aquest divendres de donar suport en una manifestació "excepcional" el 6-F quan arrenqui el judici contra Mas, Ortega i Rigau.

"Qui pugui que atengui la cridi de les entitats, no amb voluntat de boicotejar sinó de dignitat de país, no ens les empassem com voldrien", ha afegit en ser preguntat sobre el suggeriment de les entitats de demanar-se festa a la feina per assistir a la manifestació. "Hi ha moments que s'ha d'acreditat que és la voluntat d'un munt de gent".

Els advocats d´Homs tenen un termini de 10 dies per presentar el seu escrit de defensa, ja que aquesta interlocutòria no es pot recórrer.