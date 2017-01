L'advocada de l'estat acusa de mala fe i temeritat el petit Nicolás

L'advocada que representa l'Estat en el cas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el petit Nicolás, ha presentat un escrit en el qual acusa el jove de «temeritat i mala fe» per mantenir que va ser espiat de forma il·legal pel CNI malgrat que ja ha estat condemnat per calúmnies per aquestes afirmacions.

L'advocada de l'Estat demana que es desestimi el recurs que Nicolás va presentar contra una interlocutòria del jutge Arturo Zamarriego del passat mes de desembre en què rebutjava la nul·litat de les actuacions. En el seu escrit, recorda la sentència del jutjat penal 25 de Madrid que va condemnar Nicolau per calumniar al CNI en afirmar que havia estat espiat de forma il·legal. La representant de l'Estat inclou en el seu escrit aquesta sentència, en la qual no es va considerar provat que s'espiés al jove i en la qual es va donar credibilitat a l'informe del comissari Marcelino Martín-Blas sobre l'enregistrament de la reunió entre agents de la Policia i espies del CNI suposadament parlaven d'aquestes escoltes.

Un informe que posa en dubte la veracitat d'aquest enregistrament i que assegura que està manipulada.

L'advocada sosté que, a la vista d'aquesta sentència, que el recurrent segueixi insistint que aquesta gravació prova que hi va haver escoltes il·legals per part del CNI és mostra de «temeritat i mala fe».

Per això, no només demana que es rebutgi el seu recurs, sinó també que se'l condemni al pagament de les costes judicials.