Munté diu que cap ´´amenaça d´inhabilitació´´ podrà aturar la voluntat del poble de Catalunya

La consellera de la Presidència, Neus Munté, s'ha mostrat convençuda que cap ''amenaça d'inhabilitació'' podrà aturar la voluntat del poble de Catalunya ni podrà fer oblidar com van viure el 9-N més de 2 milions de catalans. En aquest sentit, s'ha mostrat sorpresa per la ''celeritat i rapidesa'' amb què a vegades avancen qüestions judicials i ha afegit que el judici polític contra Francesc Homs, Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega és una ''interpel·lació'' a tots els demòcrates i totes les persones que van participar en aquell 9-N. Munté ha valorat així com a ''positiva'', la crida que han fet les entitats sobiranistes per mobilitzar-se el proper 6 de febrer, quan arrenqui el judici oral conra Ma, Ortega i Rigau, i ho ha qualificat com la ''resposta normal'' a uns fets com aquests.

Munté ha qualificat el 9-N com un ''acte de dignitat democràtica enorme'' per al conjunt de persones que estima la democràcia, el diàleg i la negociació. Així mateix, ha lamentat que mentre Catalunya demana diàleg per avançar cap a un referèndum, l'Estat, ''una vegada més, respon amb més repressió, la persecució i l'amenaça''.

Respecte a la crida a la mobilització que han fet les entitats sobiranistes, Munté ha dit que està convençuda que serà secundada per moltes persones perquè està en joc la ''qualitat democràtica''.

La consellera de la Presidència ha fet aquestes declaracions a les Borges Blanques on ha visitat la Fira de l'Oli.