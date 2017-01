El Suprem condemna a un any de presó el cantant de Def con Dos

El Suprem ha condemnat a un any de presó el cantant del grup Def con Dos, César Augusto Montaña Lehmann, per un delicte d'enaltiment del terrorisme o humiliació de les víctimes comès en difondre missatges de burla a la xarxa social Twitter.

César Strawberry, com és conegut el cantant, va cometre el delicte entre el novembre del 2013 i el gener del 2014 amb missatges al·lusius al funcionari de presons segrestat per ETA José Antonio Ortega Lara, entre altres persones, així com als GRAPO. El Suprem aplica la pena menor de les previstes per la Llei, però assenyala que no pot reduir més la condemna perquè no és possible considerar de menor gravetat els fets, atesa la gran difusió dels missatges a causa de l'ampli nombre de seguidors a les xarxes del cantant. La sentència el condemna també a 6 anys i 6 mesos d'inhabilitació absoluta. Així, l'alt tribunal corregeix l'Audiència Nacional, que el va absoldre en una sentència contra la qual va recórrer el fiscal. Als arguments del fiscal atén ara el Suprem en considerar que els missatges «alimenten el discurs de l'odi i legitimen el ter-rorisme com a fórmula de solució dels conflictes socials». Strawberry es va burlar de José Antonio Ortega Lara –«caldria segrestar-lo ara»– i va afirmar que «el feixisme sense complexos d'Esperanza Aguirre em fa enyorar els GRAPO».

El TS considera que van ser missatges d'humiliació i burla que «obliguen la víctima al record de la lacerant vivència de l'amenaça, el segrest o l'assassinat d'un familiar proper». «La provocació, la ironia o el sarcasme (el 'nihilisme surrealista' en paraules de l'acusat) que animen els seus comentaris» no exclouen de la culpabilitat, afegeix el tribunal.