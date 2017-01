Tot el que has de saber de la presa de possessió de Trump com a president dels EUA

El magnat novaiorquès Donald Trump donarà aquest divendres el pas que semblava impossible quan va decidir llançar-se a les primàries del Partit Republicà al juny de 2015. Assumirà el càrrec de president dels Estats Units i posarà a zero el comptador d'un mandat del que pocs s'atreveixen a pronosticar resultats.

Trump ha passat en menys de dos anys de ser l'anècdota de l'escenari polític nord-americà a un president de ple dret gràcies a la seva victòria en les eleccions del 8 de novembre, quan va aconseguir imposar-se a la demòcrata Hillary Clinton davant l'estupor dels que donaven la seva derrota per segura.

La Vintena Esmena de la Constitució nord-americana estableix que el mandat de cada president comença a migdia del 20 de gener de l'any posterior a la celebració d'eleccions. D'aquesta manera, Trump es convertirà aquest divendres, a partir de les 12.00 (hora local) al president número 45 dels Estats Units.

La resta d'actes i horaris deriva de l'ús i costums d'un país poc donat a les innovacions en aquest tipus de cerimònies solemnes. El president de la Comissió Inaugural, Tom Barrack, ja ha avisat que Trump "se cenyirà a la tradició", de manera que no s'esperen grans sorpreses per a aquesta llarga jornada.

La tradició marca que el president electe passa la seva última nit abans d'assumir el càrrec a la Blair House i assisteix a missa en una església propera a la Casa Blanca. El divendres al matí, prendrà un cafè amb el seu predecessor, Barack Obama, que també l'acompanyarà fins al Capitoli.

Al llarg de la història, només quatre mandataris sortints s'han absentat de la cerimònia de traspàs de comandament, l'últim d'ells Richard Nixon, que va abandonar la capital nord-americana abans que la seva dimissió es fes efectiva i no va veure a Gerald Ford jurar el càrrec.

Davant centenars de milers de persones i sobre dues bíblies --una pròpia i una altra usada pel president Lincoln-- Trump pronunciarà les paraules que el portaran al Despatx Oval. Els organitzadors calculen que entre 800.000 i 900.000 persones podrien assistir a aquesta cerimònia, una xifra significativa però que no s'acosta al rècord de 1,8 milions aconseguit per Obama fa vuit anys, quan va inaugurar el seu primer mandat.

A les 9.30 està previst que comencin les actuacions que precediran al discurs de Trump, que en aquesta ocasió han estat marcades per la polèmica tenint en compte l'escàs interès de les grans estrelles per sortir a la foto. La soprano adolescent Jackie Evancho, el grup de rock 3 Doors Down i un cor mormó, entre altres artistes, figuren en el programa.

Dues hores més tard, donaran començament els missatges i, a les 12.00, Trump jurarà al càrrec amb el president del Tribunal Suprem, John Roberts, com a testimoni. "Juro solemnement que exerciré fidelment el càrrec de president dels Estats Units i fins al límit de la meva capacitat, preservar, protegir i defensar la Constitució dels Estats Units", dirà.

El magnat pronunciarà a continuació el seu esperat primer discurs, convertit ja en president, del qual no ha transcendit cap informació. Fonts citades per la CNN han assegurat que Trump s'ha escrit el text, cosa que ell mateix va tractar de demostrar difonent una comentada imatge en xarxes socials.

George Washington va pronunciar en 1793 el discurs més curt de la història, amb 135 paraules, mentre que el rècord de durada el té William Henry Harrison, que va morir un mes després de declamar en públic 8.445 paraules.

Està previst que Obama abandoni Washington immediatament després de la cerimònia i posi rumb a Chicago, de tal manera que el seu successor sigui ja el protagonista total de la històrica jornada a Washington.

Desfilada



Trump dinarà amb els líders del Congrés i començarà a trencar amb la tradició en la desfilada posterior que portarà al president i el seu número dos, Mike Pence, a la Casa Blanca. Unes 8.000 persones de diferents cossos -entre ells els principals de les Forces Armades- se sumaran al comboi, que serà més curt del que és habitual.

Així, els organitzadors calculen que el recorregut per l'avinguda Pennsilvània durarà només una hora i mitja, la meitat de temps del que va dedicar Obama a fer aquest mateix trajecte en 2009.

Trump també ha retallat el nombre de balls organitzats per celebrar el seu nomenament, de tal manera que passarà dels deu del primer mandat d'Obama a únicament tres. Segons el director de comunicacions Boris Ephsteyn, el nou mandatari vol "posar-se a treballar i assegurar-se que tots els nord-americans estan fora de perill a casa seva i en els seus treballs".

Ja dissabte, entre les 10.00 i les 11.00, se celebrarà una missa a la Catedral Nacional de Washington.

Presències i absències



Tots els expresidents vius, excepte el convalescent George H.W. Bush, assistiran a la presa de possessió de Trump, així com qui va ser la seva rival a les últimes eleccions, l'exsecretària d'Estat de Hillary Clinton. No obstant això, més de 60 congressistes demòcrates ja han anunciat que no assistiran com a gest de protesta davant del nou president.

Al voltant d'un centenar de grups, tant a favor com en contra de Trump, han convocat actes el divendres o dissabte amb motiu del traspàs de comandament a la Casa Blanca. Un dels més populars és la Marxa de les Dones prevista per al dissabte i que aspira a reunir a més de 200.000 persones, segons els organitzadors.

Aquesta mobilització preocupa les autoritats, que tancaran més d'un centenar de cantonades --gairebé vuit quilòmetres quadrats- per a crear una 'bombolla' vigilada per uns 28.000 efectius de diferents cossos de seguretat, des de la Policia local fins el Servei Secret passant per FBI.

El secretari de Seguretat Nacional dels Estats Units, Jeh Johnson, va assegurar la setmana passada que no tenia constància de cap amenaça "específica" i "creïble" relativa a la presa de possessió, però ha reconegut la seva preocupació pel risc derivat de 'llops solitaris' , persones que actuen pel seu compte i s'han "autorradicalizado".