Troben sis persones vives a l´hotel italià sepultat per l´allau

Els serveis d´emergència han trobat sis persones amb vida de l´hotel Rigopiano, que aquesta setmana va quedar colgat per una allau a causa dels terratrèmols que han sacsejat diverses parts d´Itàlia. Tot i el descobriment, però, els supervivents encara no han pogut ser rescatades i es troben en contacte permanent amb els bombers.

Segons informen els mitjans italians, les tasques de rescat a la zona avancen molt lentament a causa de les dificultats tècniques i de la gran quantitat de neu acumulada als accessos i a l´interior del complex hoteler.

Malgrat la troballa d´avui, encara queden una trentena de desapareguts dels quals no se n´ha tingut cap informació des que l´allau va sepultar per complet l´edifici, aquest dimecres. De moment els bombers italians han recuperat dos cadàvers del lloc dels fets i no descarten trobar-ne més al llarg de les properes hores.