Detingut un caçador per la mort a trets de dos agents rurals a Lleida

El caçador que ha matat dos agents rurals al terme d'Aspa (Segrià) ha disparat contra ells intencionadament, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, que descarten que es tracti d'un accident de caça.



Els Mossos d'Esquadra acusen per això d'un doble homicidi l'autor dels trets, un fet que ha tingut lloc al vedat de caça d'Aspa, una petita localitat situada a una vintena de quilòmetres de la capital lleidatana.



Segons han informat els Mossos, el detingut és un home de 28 anys, nacionalitat espanyola i resident en una localitat de l'àrea metropolitana barcelonina.



La Policia de la Generalitat ha rebut cap a les 11:40 hores l'avís d'aquesta persona en el qual manifestava que havia disparat contra dues persones. Agents de la Policia de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc i han constatat la mort dels dos agents rurals per arma de foc.



L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió de Ponent dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació del crim.



En conèixer el succés, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mostrat la seva consternació en el seu compte de Twitter: "Colpit per la mort de dos agents rurals a Lleida. Tot el meu suport a les famílies en aquestes hores dramàtiques i als agents rurals".





