El Govern ofereix 3.500 mestres més per al pròxim curs escolar

El Govern ha ofert, en el marc de la negociació dels pressupostos amb la CUP, un increment de 3.500 mestres més per al curs que ve, que se sumen als 2.000 extres que ja incloïen els comptes pel 2017. La mesura suposaria 140 milions d'euros anuals i, en part, l'augment de docents seria possible per la reducció d'una hora setmanal de l'horari lectiu del professorat. Ahir hi va haver una reunió entre el Govern i la CUP sobre els comptes que es va allargar quatre hores. Fonts de la CUP van dir que són «moderadament optimistes» i interpreten que el Govern s'ha obert ara a parlar de fiscalitat i de canvis en IRPF, successions o patrimoni. El Govern traslladarà dilluns a la CUP una oferta global sobre els pressupostos, tenint en compte que dimarts comencen les assemblees locals i territorials dels cupaires. Un procés que culminarà el 28 de gener quan els anticapitalistes prendran una decisió definitiva.