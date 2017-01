Milers de persones protesten a Washington contra Trump

Milers de persones es manifesten aquest dissabte als carrers del centre de Washington per assistir a la denominada "Marxa de les Dones", que s'espera que sigui una de les manifestacions més concorregudes de la història dels EUA.

Els organitzadors preveien en un principi l'assistència d'unes 250.000 persones, convocades en defensa de la diversitat, la igualtat i els drets de les dones que veuen amenaçats amb el nou president dels EUA, Donald Trump.

Però aquest pronòstic s'ha incrementat fins al mig milió de persones, d'acord amb els organitzadors i les autoritats de la capital.

Des de primera hora de dissabte les estacions del metro que dóna servei a Washington i la seva àrea metropolitana estaven plenes de gent que acudien a la marxa, que té entre els seus impulsors famoses com Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera. També s'estan produint embussos a les vies per accedir a Washington des de les zones residencials limítrofes de Maryland i Virgínia.

L'actriu Ferrera, d'origen hondureny, va ser una de les primeres oradores del dia en el punt inicial de concentració dels manifestants, proper al Capitoli. "El president (Trump) no és Estats Units. Nosaltres som Estats Units i estem aquí per quedar-nos", va proclamar Ferrera.

Des d'allà la marxa partirà a partir de les 13.15 hora local (18.15 GMT) pel National Mall per concloure davant el Monument a Washington, davant la part sud de la Casa Blanca.

Entre els oradors d'avui també figuren les actrius Scarlett Johansson i Ashley Judd, així com el cineasta Michael Moore.

A través del seu compte de Twitter, l'excandidata presidencial demòcrata Hillary Clinton, que va perdre les eleccions del novembre passat davant Trump, va donar les gràcies als manifestants per, en les seves paraules, "parlar i marxar pels nostres valors".

Entre els cartells que duen els manifestants pot llegir-se: "En les dones confiem", "No pots parar-nos, tenim a Meryl Streep", i un altre dels missatges en samarretes és "El futur és dona".

Un dels emblemes de la marxa són les gorres "pussy cat" (gatet), que es compten per milers i són una resposta al polèmic comentari de Trump que a les dones cal agafar-les per les seves parts íntimes ( "Pussy", en anglès).

El moviment no es limita a Washington, sinó que estarà acompanyat per 616 "marxes germanes" en tot Estats Units ia la resta del món, amb manifestacions previstes el dissabte a ciutats com Buenos Aires, Lima, Bogotà, Madrid, Barcelona i Granada ( Espanya), a més de la capital de Mèxic i altres 16 localitats mexicanes.

La marxa va sorgir de l'impuls feminista d'un grup de joves que no podien creure que un candidat, Trump, que havia estat acusat d'assetjament sexual per diverses dones i pronunciat comentaris denigrants sobre aquest gènere guanyés les eleccions de novembre passat.

Però des d'aleshores el moviment ha crescut fins a abastar un ventall de demandes progressistes, amb una plataforma que va des de la igualtat de salari i el dret a avortar fins a la defensa dels drets dels immigrants, els homosexuals i els musulmans, unides a proclames ecologistes i sindicalistes.