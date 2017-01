Clausuren de forma temporal el local de Mataró afectat per un escàndol sexual

El local The Bot va tancar provisionalment les seves portes després de l'escàndol sexual de dissabte passat, 14 de gener, en què quatre noies van fer sexe oral enmig de la sala. L'Ajuntament de Mataró havia decidit limitar l'horari d'obertura del bar només fins a la mitjanit. La Policia Local de Mataró es va personar la nit de divendres al local –situat al polígon Pla d'en Boet– i va ordenar que tanqués portes a la mitjanit. Segons el consistori, es tracta d'una mesura provisional mentre es resol l'expedient sancionador i s'investiga la presència de menors en l'espectacle de sexe explícit.

La mesura va ser acatada per la direcció de The Bot, que va decidir clausurar el local. «Lamentem comunicar que després de la personació de la Policia Local de Mataró a l'establiment, ens acaben de notificar el tancament provisional del local, per la qual cosa de moment no us podrem atendre. Esperem poder arreglar-ho al més aviat possible», van anunciar.