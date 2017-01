Llach anuncia que plegarà com a diputat si no s´aproven els comptes

El diputat de Junts pel Sí (JxS) Lluís Llach va assegurar ahir que plegarà si no s'aproven els pressupostos del 2017. «Si no s'aprovessin els pressupostos, jo me'n vaig. Això és un problema de responsabilitat cívica. La gent que des de qualsevol àmbit ideològic ha donat la confiança als 72 diputats perquè portin a terme aquesta feina no se la pot tractar així», va reflexionar Llach als micròfons del programa El Suplement de Catalunya Ràdio.

De fet, el diputat de JxS va afirmar que seria «absurd» i «impossible» que els comptes no tiressin endavant, i es va adreçar de forma implícita a la CUP per recordar-li que l'objectiu de la legislatura és portar el país cap a la independència. «Entenc que el dia a dia és molt important. Que cadascú satisfaci, des de la dreta o des de l'esquerra, els seus militants és important. Però aquesta legislatura està claríssima. A Junts pel Sí ja ho tenim clar perquè vam renunciar a molts paràmetres ideològics des del principi», va reblar Llach.

«La nostra feina és arribar a poder fer el referèndum i fer el camí cap a la independència», va concloure el diputat de Junts pel Sí, que també va titllar de «coherent» que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantingui el compromís de no presentar-se a les properes eleccions catalanes.



La CUP, sense línies vermelles

La CUP, per la seva banda, va apuntar que no hi ha línies vermelles per acordar els pressupostos i que l'entesa dependrà d'un paquet global de mesures que les assemblees de la formació prendran de manera lliure. D'altra banda, la formació afirma que mouen partides de 700 milions d'euros, una xifra que representa el 3 % del pressupost de la Generalitat, quan el pes de la CUP dins de l'arc independentista al Parlament és del 14 %.

En aquesta línia, el diputat al Parlament Sergi Saladié va apuntar que estan «lluny d'exigir allò que per pes es podria exigir». «N'hi ha que diuen que fem la revolució bolivariana i això no és cert», va dir Saladié, que va apuntar que la seva formació està plantejant uns documents de mínima entesa amb el Govern que tampoc no són el model que a la CUP voldria aplicar si tingués prou força per governar.