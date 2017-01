El temporal de vent causa retards d´uns 20 minuts a la R1 de Rodalies

Ahir el temporal de vent va provocar retards que van arribar a superar els 20 minuts en els trens de la línia R1 de Rodalies, que enllaça el Maresme amb l'àrea metropolitana. L'afectació, segons va explicar Renfe, es va deure al fet que, com a mesura preventiva, els combois circulaven a menys velocitat quan passaven per la costa del Maresme, especialment quan a l'alçada de Sant Pol de Mar.

Els trens van començar a circular més lentament cap a dos quarts de cinc de la tarda. Una hora abans, la circulació s'havia vist entorpida per la caiguda d'alguns objectes a la via a causa del temporal de vent.

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat van fer entre les deu del matí i les set de la tarda 54 sortides relacionades amb l'episodi de vent i fort onatge, la majoria de les quals a la demarcació de Barcelona. Molts dels serveis van ser per retirar objectes de la via, destrosses del mobiliari urbà i risc de caigudes de tendals, bastides o elements estructurals. Entre divendres a la tarda i ahir a les nou del vespre el telèfon d'emergències va rebre 121 avisos, la majoria fetes des del Barcelonès i el Vallès Oriental, tot i que també es van fer força trucades des del Vallès Occidental, Osona i el Gironès.

El gros d'incidències va tenir lloc entre les dues i les tres de la tarda. Cap dels serveis en què van treballar els Bombers no va tenir conseqüències greus i cap persona no va resultar ferida. La majoria de les actuacions va consistir a retirar branques d'arbre i d'altres objectes de la via, així com en la retirada de mobiliari urbà i d'objectes no estructurals amb perill de caiguda.

Les actuacions es van dur a terme de forma esglaonada al llarg del dia, encara que la franja horària en què més se'n van fer va ser a primera hora de la tarda, entre les dues i les tres. Per territoris, el gros es va concentrar en les comarques de Barcelona, tant a la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, com a la Nord, on es van efectuar 40 serveis.

D'altra banda, a la resta de la Península, el temporal començava a remetre, tot i que nombroses carreteres secundàries del País Valencià, Aragó i Andalusia continuaven tallades. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va qualificar d'«excepcional» situació meteorològica.