El conseller d´Interior demana que els Mossos s´ocupin dels permisos d´armes

El conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, va demanar ahir que els Mossos d'Esquadra tinguin competències sobre tinença d'armes i explosius, que actualment corresponen a la Guàrdia Civil. En declaracions a Rac1, el conseller va assegurar que «com a cos de Mossos d'Esquadra tenim vocació de policia integral en tots els aspectes. És una vella reivindicació assumir àmbits competencials que no es tenen, com el d'armes i explosius».

D'altra banda, segons informacions de la Cadena Ser, que hauria tingut accés a la declaració del caçador davant els Mossos, l'homicida, Ismael Rodríguez, veí de Vacarisses, hauria afirmat que no sap per quin motiu va disparar i que no recorda res del que va passar. Rodríguez va assegurar que suposa que devia buidar l'escopeta en «un acte instintiu, no voluntari» i que no recorda ni haver apuntat els agents ni què li va passar pel cap per disparar la seva arma. El que sí que recorda, segons la seva declaració, és que els agents el van saludar amb un «bon dia» i que li van demanar que descarregués l'escopeta. Segons Rodríguez, a partir d'aquest instant, ja no recorda res més. Va ser ell qui, tanmateix, havia confessat que havia matat els agents.