Convocades les proves anuals per obtenir certificats de llengua catalana

La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del departament de Cultura obrirà el proper 2 de febrer la inscripció a les proves per obtenir els certificats oficials de llengua catalana dels nivells A2 (bàsic), B1 (elemental), B2 (intermedi), C1 (suficiència) i C2 (superior). Les proves començaran el 6 de maig amb els exàmens per obtenir el certificat B2 i es duran a terme fins el 10 de juny, data en la qual hi ha previst el nivell A2. Aquests certificats de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida, que es basen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües i ofereixen cinc nivells independents. Per participar a les proves no cal tenir cap titulació acadèmica prèvia, i estan obertes a qualsevol persona de més de 16 anys.

Els exàmens per obtenir els certificats de català es duran a terme a 18 localitats. A Catalunya, es faran a Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. També s´administraran proves a Fraga i a Perpinyà.

L´any 2016 es van inscriure a aquestes proves 4.460 persones, de les quals 3.107 es van presentar a l´examen i 1.984 van obtenir el certificat oficial de coneixements de català expedit per la Direcció General de Política Lingüística. Des de l´any 2012, la DGPL ha emès 41.653 certificats. En total, entre la DGPL, el Consorci per a la Normalització Lingüística i l´Institut Ramon Llull, s´han emès 261.826 certificats.

Adaptació a les noves normes de l´Institut d´Estudis Catalans

Aquesta serà la primera convocatòria des de la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l´Institut d´Estudis Catalans (IEC). Atès el període de transitorietat de quatre anys per aplicar la norma, en la correcció dels textos de l´àrea d´expressió escrita es consideraran adequades tant les solucions anteriors com les actuals. En les àrees de gramàtica o ús de la llengua, no es demanen aspectes que hagin sofert un canvi de validesa normativa.