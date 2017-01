Una desena de vehicles es veuen arrossegats per la crescuda de la riera de Cadaqués

Una desena de vehicles es van veure sorpresos ahir a la tarda per la crescuda de la riera de Cadaqués (l'Alt Empordà). Els cotxes, que estaven aparcats a la llera, es van veure arrossegats uns metres i van patir alguns desperfectes. No hi va haver danys personals. Tot i que l'Ajuntament del municipi va tancar alguns accessos que vorejaven el mar per precaució, no es van poder evitar les inundacions en diverses zones del poble. L'alcalde de la localitat, Josep Lloret, va assegurar que «és habitual» que Cadaqués s'inundi, sobretot en episodis de pluja continuada com l'actual. Lloret va afegir que, més enllà dels cotxes enduts per la riera, no hi havia altres danys materials que s'haguessin de lamentar. Protecció Civil havia alertat tots els municipis de l'Empordà i el Gironès que vigilessin les lleres dels rius i rieres davant de possibles desbordaments.