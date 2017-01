Emotiu comiat als dos agents rurals morts a Aspa

L'església de Sant Llorenç de Lleida ha acollit a les quatre d'aquesta tarda el funeral pels dos agents rurals morts dissabte pels trets d'un caçador al municipi d'Aspa (Segrià). Una àmplia representació del cos dels Agents Rurals on treballaven les víctimes han volgut donar l'últim adéu als seus companys en un emotiu acte en el qual també han assistit diferents representants polítics i sindicals encapçalats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha estat acompanyat pels consellers Jordi Jané i Meritxell Serret.

La cerimònia, que ha durat uns vint minuts, s'ha desenvolupat en la més estricta intimitat en una església que s'ha quedat petita i desenes de persones s'han quedat al carrer. En finalitzar, companys dels difunts han tret els dos fèretres a les espatlles i els han dipositat a l'entrada de l'església on els fills de les dues víctimes han deixat anar dos exemplars de falcó peregrí.

Ambdós van morir dissabte, quan un caçador de 28 anys els va disparar amb la seva escopeta. L´home va trucar ell mateix als Mossos d´Esquadra per explicar el que havia passat i per entregar-se. L´home, que no tenia llicència per a l´arma que duia, va ser detingut.

Una ONG demana que tots dos siguin condecorats



L´ONG Adda (Associació de Defensa dels Drets dels Animals) ha enviat un escrit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per demanar-li que s´atorgui la condecoració "més alta" a títol pòstum als dos agents rurals morts. L´ONG reclama d´aquesta manera que "de forma explícita i exemplar" es reconegui la tasca del cos d´Agents Rurals en defensa de la natura.