El fort temporal provoca inundacions i destrosses al litoral català

Durant el cap de setmana s´han produït afectacions a diferents zones del litoral com a conseqüència de l´onatge i de les pluges intenses i acumulacions d'aigua. El diumenge es van emetre avisos de situació hidrològica de risc per cabal circulant per sobre de l'habitual sobretot a les zones de Girona. Es van incrementar de forma significativa els cabals de rius i rieres de la demarcació com per exemple a Llagostera i a Cadaqués on l´aigua va arrossegar vehicles sense provocar danys personals.

Així mateix, aquest cap de setmana s´han produït desperfectes als passeigs de diferents municipis del Maresme, Barcelonès, Garraf, Tarragonès, Baix Ebre. Dissabte a la matinada, una onada va provocar danys a un pis de Salou. Les 6 persones que estaven a l'edifici van passar la nit a casa de familiars. També, l´accés a la platja de l´arrabassada de Tarragona va quedar inundat dissabte al vespre.

Al litoral de Barcelona les onades van assolir els 5 metres amb un pic màxim de 8 metres i a la costa de Tarragona es van registrar onades de 3,5 metres amb un pic màxim de 5,5 metres.

Es manté activat el Pla Especial d'Emergències

Protecció Civil manté activada l´alerta del Pla Especial d´Emergències per Inundacions a Catalunya Inuncat pel temporal marítim amb fort onatge que es manté aquest dilluns més restringit a la meitat nord i amb menys intensitat i es podria allargar fins aquest dimarts a la zona de l´Empordà. D´altra banda, ha millorat la situació de risc d´inundació a les comarques del litoral i prelitoral de Girona que es registrava aquest diumenge a la tarda per la crescuda dels cabals i la possibilitat de desbordaments.

El Servei Meteorològic manté la previsió de temporal marítim per aquest dilluns i fins aquest dimarts. Encara durant tot el dia d´avui hi haurà notable mar de fons de component est i les onades poden continuar superant els 2,5 metres (maregassa) a qualsevol punt del litoral excepte el Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp on l´onatge millorarà substancialment. A l´Alt i Baix Empordà les onades podran continuar superant els 4 metres d´alçada. Encara es poden produir algunes incidències a causa d´aquest fort onatge tot i que serien de menys gravetat que el cap de setmana.

Protecció Civil ha demanat que s´extremin les precaucions al front marítim mentre duri l´episodi de fort onatge. Remarca que cal tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa i que es respectin els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat.

Al llarg de tot l´episodi del temporal el telèfon d´emergències 112 ha rebut 372 trucades, la majoria de les quals en l´àmbit de la demarcació de Barcelona. La majoria de trucades han estat per alertar d´obstacles a la via, mobiliari urbà afectat pel vent, arbres i branques caiguts, així com petites inundacions arran de costa en passos subterranis i plantes baixes.

Molts municipis de tot el litoral han mantingut durant tot el cap de setmana la restricció als accessos a zones properes al trencament de les onades per evitar danys greus. S´han activat els Plans municipals per onatge a Barcelona, Calella i El Prat de Llobregat, entre d´altres. El Port Esportiu i pesquer de Torredembarra va activar el seu pla en emergència per desperfectes al port durant la nit de dissabte.