García Albiol: «Junqueras busca que la CUP tombi» els comptes per ser president

El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, considera que el vicepresident del Govern i conseller d'Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras, «busca que la CUP tombi els pressupostos» perquè hi hagi eleccions i es converteixi «en president de la Generalitat». En una visita a la Fira de l'Oli de les Borges Blanques (les Garrigues), el líder del PP català va fer aquesta anàlisi de l'actual negociació pressupostària entre el Govern i la CUP. «Junqueras està jugant que la CUP no aprovi els pressupostos», va opinar García Albiol, que va apel·lar a la seva «responsabilitat» per evitar que Catalunya celebri les seves quartes eleccions en poc més de sis anys, perquè «els perjudicats seran tots els catalans», va advertir.

D'una altra banda, va titllar de «xarlotada» la crida de les entitats sobiranistes als catalans a agafar festa el 6 de febrer per donar suport a Artur Mas davant el judici per la consulta del 9-N: «arribar a l'absurd de demanar a la gent que demani un dia de festa a la feina és una xarlotada més a les quals ens té acostumat el procés independentista», va assegurar el màxim dirigent del PP a Catalunya.