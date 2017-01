Hi haurà judici polític a Donald Trump?

l fins ara president electe dels EUA, Donald Trump, que divendres va prendre possessió del seu càrrec, té moltes opcions de ser sotmès a un judici polític, tal com palesen les accions que ha protagonitzat fins ara, com defensen diversos experts. El magnat es veu amenaçat per, entre altres qüestions, el fet d'haver deixat a les mans dels seus fills el seu imperi immobiliari i el fet d'haver-se negat a col·locar els seus actius en un blind trust (fideïcomís gestionat per administradors anònims desconeguts pel propietari mentre ocupa el seu càrrec polític) en què ell no pogués interferir.

També poden posar en dificultats l'empresari novaiorquès els seus negocis amb governs estrangers, sobretot amb Rússia; o la possible violació de les lleis que prohibeixen el tràfic d'influències. No sorprèn, doncs, que la frase «conflicte d'interessos» aparegui amb freqüència en les notícies sobre els seus actes.

Per no parlar que, després de guanyar les eleccions del novembre passat, el magnat segueix negant-se a revelar la seva declaració d'impostos, un document que pot amagar sorpreses. És de tot inèdit en la història moderna dels EUA, de fet, que un president electe es negui a fer-la pública.

«Tret que Donald Trump canviï de posició, estarà violant la Constitució des del primer dia, des del minut 1 i la primera hora, perquè els seus negocis als Estats Units i en tot el món reben un flux constant d'ingressos de governs estrangers», va explicar recentment Norman Eisen, exadvocat d'ètica de la Casa Blanca.

Quan Trump va anunciar fa uns dies, en la seva primera roda de premsa des del juliol, que deixava els seus negocis a les mans dels seus fills, Eisen va advertir de les conseqüències d'aquesta decisió alertant que el magnat estava essent «mal aconsellat i això precipitarà l'escàndol i la corrupció».

En la mateixa línia, el professor de Dret Christopher Peterson, de la universitat de Utah, va considerar que l'escàndol de frau de l'anomenada Universitat Trump, que es va tancar amb un pagament del multimilionari de 25 milions de dòlars als estudiants, pot ser una altra raó per acusar el mandatari electe.

No obstant això, la decisió de convocar un judici polític per sotmetre a escrutini les pràctiques d'un president dels EUA neix de la voluntat del Congrés, les dues Cambres del qual són, aclaparadorament, a les mans del seu partit, i que difícilment, després de vuit anys de govern demòcrata, voldrà posar en dubte la seva hegemonia.

El que en anglès es coneix com a impeachment, o judici polític, és precisament això, un procés en el qual un funcionari públic és acusat de violar la llei, i sotmès per tal raó a escrutini del Senat, que no vol dir que hagi de ser destituït del seu càrrec de manera automàtica.

Segons reflecteix la Constitució nord-americana, el president, el vicepresident i tots els funcionaris civils del país «seran destituïts del seu càrrec per acusació i condemna per traïció, suborn o altres crims i delictes menors». Però vista l'amplitud de la definició, el Congrés pot iniciar el procés de destitució a causa d'una activitat criminal, abusos de poder o qualsevol altra presumpta infracció, sense que es vegi obligat a dimitir.

«Un delicte aplicable a un judici polític és el que una majoria de la Cambra de Representants considera en un moment concret de la història», va dir el 1970 el llavors líder de la minoria de la Cambra Baixa, i després president, el republicà Gerald Ford.

Encara que els seus detractors pensin que Trump té possibilitats de ser deposat per la via legal –en aquest cas no hi hauria eleccions, sinó que seria substituït pel seu vicepresident, Mike Pence–, la història no els dóna gaires motius per a l'optimisme.

L'únic president dels EUA que va deixar el càrrec abans d'acabar el seu segon mandat va ser el republicà Richard Nixon (1969-1974), que va renunciar a la Casa Blanca l'agost del 1974 per l'escàndol Watergate. D'altra banda, només dos presidents, demòcrates, han estat sotmesos a judici polític: Andrew Johnson (1865-1869), que va entrar a la Casa Blanca després de l'assassinat d'Abraham Lincoln, i Bill Clinton (1993-2001), però tant l'un com l'altre van ser eximits de les acusacions en contra.

El cas Clinton



Clinton, el cas més controvertit de l'edat moderna, va ser sotmès a judici políric arran de l'escàndol sexual de la becària de la Casa Blanca Monica Lewinsky el 1998, però va aconseguir sortir-ne ilès amb el vot a favor de la seva innocència de 55 dels 100 senadors respecte al càrrec per perjuri, i va obtenir un empat en el càrrec presentat en contra seu per obstrucció a la justícia nord-americana.

De tota manera, la possibilitat que Trump aparegui a la curta llista de presidents sotmesos a judici polític depèn del Congrés, controlat pel Partit Republicà, amb el qual va tenir una relació molt tensa fins al seu triomf electoral i amb qui s'ha d'entendre si ara vol tirar endavant el seu programa de govern.