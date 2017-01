L'hotel sepultat a Itàlia va demanar ajuda abans de l'allau

Les persones sepultades per una allau a Itàlia "van ser retingudes" a l'hotel on estaven, segons va denunciar el pare d'un desaparegut, al fer referència a la petició d'evacuació enviada a les autoritats i que suposadament no va ser considerada.

"Els qui han mort van ser assassinats, van ser retinguts contra la seva voluntat perquè volien anar-se'n i tenien ja les maletes preparades", va assegurar als mitjans el pare de Stefano Faniello, encara desaparegut a les ruïnes de l'hotel Rigopiano de Farindola, sepultat dimecres passat per una allau.

Les paraules del pare es produeixen després que diversos mitjans publiquessin diumenge un correu electrònic suposadament enviat per la direcció de l'hotel abans del desastre a les autoritats alertant del nerviosisme dels hostes després dels terratrèmols i les nevades.

"Amb la present comuniquem que amb motiu dels últims esdeveniments la situació s'ha tornat preocupant. A Rigopiano hi ha prop de dos metres de neu i a l'hotel hi ha 12 habitacions ocupades, a més del personal", s'assenyala en la missiva, signada per el director de Rigopiano, Bruno di Tommaso.

En la comunicació alerta que "el combustible per alimentar el generador hauria d'arribar només fins demà -19 de gener-, quan esperem que el distribuïdor pugui realitzar el lliurament" i subratlla que "els telèfons estan fora de servei".

"Els clients estan terroritzats pels terratrèmols i han decidit romandre fora. Hem intentat tranquil·litzar-los però, en no poder marxar per les carreteres bloquejades, estan decidits a dormir als cotxes", assegura.

Tommaso assegura que es va netejar l'entrada a l'hotel amb pales però, per alleujar aquesta situació, ha reclamat "una intervenció" a les autoritats, el delegat del Govern a Pescara, el president de la província de Pescara, a la policia provincial i l'alcalde de Farindola.

Tanmateix, aquesta "intervenció" per alliberar les vies d'accés a l'hotel i permetre la marxa dels hostes mai va arribar.

La Fiscalia ha obert una investigació per homicidi amb la qual intentarà aclarir la manera en què les autoritats van respondre a l'alerta, provocada per les intenses nevades i els terratrèmols que es van succeir dimecres passat.

A més, l'home que va rebre la trucada d'auxili per part d'un supervivent i va alertar així als serveis d'emergència ha denunciat la lentitud del procediment i ha assegurat que en un primer moment no se'l va prendre en consideració.

En el moment de l'allau, dimecres, es trobaven a l'hotel més de trenta persones, entre hostes i treballadors, dels quals 11 han estat rescatats amb vida, sis morts i vint-i-tres segueixen desapareguts, d'acord al balanç provisional.