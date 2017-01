El magnat acusa els periodistes de ser «els éssers humans més deshonestos»

Donald Trump només ha tardat un dia des de la seva investidura a començar la seva guerra particular contra els mitjans de comunicació. Dissabte, durant una visita a les instal·lacions de la CIA a Virgínia, el nou president nord-americà va acusar els mitjans de mentir sobre les xifres d'assistència de la seva investidura i va titllar els periodiscom «els éssers humans més deshonestos de la terra».

Ahir diumenge, tampoc no va voler deixar passar l'oportunitat de contestar als milions de persones que van sortir al carrer en protesta per la seva investidura. L'endemà de les marxes multitudinàries, Trump va dir des del seu compte personal de Twitter: «vaig veure les protestes d'ahir, però sota la impressió que acabem de tenir unes eleccions. Per què aquestes persones no van votar?». També va fer referència a les famoses que van assistir-hi, com les cantants Madonna o Alicia Keys, sobre les quals va dir que «van danyar greument la causa». També va participar-hi l'actriu Scarlett Johansson, que en un discurs va adreçar-li un missatge: «vull donar-te suport, però vull que tu em donis suport, a mi, i a totes les dones». Ahir va transcendir que el líder supremacista Richard Spencer va ser agredit en les marxes.