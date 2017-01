El temporal marítim i de vent causa danys materials a la costa catalana

El temporal marítim i de vent que ha afectat Catalunya les últimes hores ha causat desperfectes i importants danys materials a una gran part del litoral, especialment a la costa central, inclosa la capital, Barcelona, on es van registrar onades de fins a 8 metres d'altura. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), ahir v continuar el fort onatge a tot el litoral català, especialment a la Costa Brava i en poblacions com Begur (el Baix Empordà), on es van arribar a registrar onades de fins a 10,8 metres d'altura, encara que mar endins.

El SMC també va registrar ratxes de vent de fins a 96 quilòmetres per hora a l'Observatori Fabra de Barcelona, de 77 quilòmetres per hora a la zona universitària de la ciutat o de 71 en la localitat veïna de Badalona. A Badalona, les onades van arribar al pas subterrani de la via del tren, a la zona de l'estació de Renfe, i el fort temporal va causar desperfectes importants al col·lector de la platja de la Móra i a la plataforma final del pont del Petroli de Badalona.

A Malgrat de Mar (el Maresme) el temporal marítim va fer desaparèixer la platja i va trencar parts de la vorera situada al costat, unes escenes que també es van repetir en d'altres poblacions de la comarca del Maresme, com Pineda de Mar. També van ser importants els danys a la costa en poblacions del sud com Deltebre (Baix Ebre). Protecció Civil va alertar que el temporal es prolongaria fins demà amb vents de fins a 90 quilòmetres per hora i onades de més de vuit metres a Begur.

Com a conseqüència dels danys al litoral, molts municipis van tallar l'accés a platges i ports, on el vent va bufar a més de 90 quilòmetres per hora, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i la comarca de la Selva. La Generalitat mantenia activats els plans d'alerta per inundacions, Inuncat, i de protecció civil, Procicat, i reiterava la petició de prudència.

L'altra cara de la moneda



Més de 30.000 esquiadors van passar el cap de setmana per les estacions lleidatanes per gaudir de la neu que havia caigut aquests dies. El temps, majoritàriament, ha acompanyat i els gruixos de neu van superar els 180 centímetres en les cotes més altes. Després que diumenge passat el temporal de neu i vent obligués a tancar les estacions de Boí Taüll i Tavascan i limités l'obertura a Baqueira Beret i Espot i Port Ainé, el cap de setmana les estacions del Pirineu de Lleida han obert a ple rendiment amb una neu d'una gran qualitat.