La CUP "esperava" més mesures redistributives a la nova proposta de pressupostos

La CUP ha fet aquesta tarda públicament una primera valoració de la nova oferta que el Govern li va fer arribar dilluns al matí per intentar buscar un acord per l'aprovació dels pressupostos del 2017. El portaveu del grup al Parlament, Albert Botran, considera positiu que la proposta inclogui augments de les partides en Ensenyament i en la renda garantida de ciutadania, però tot i així lamenta que no s'hagi cedit en l'increment de l'IRPF de les rendes altes.

Beltran ha declarat que el seu grup esperava més mesures de fiscalitat redistributiva. "Havíem modificat propostes per arribar a un acord i semblava que ERC hi accedia. Però finalment ho trobem a faltar", ha comentat el portaveu de la CUP en roda de premsa des del Parlament.

Pel que fa a les propostes per incrementar els mestres i els fons per a la renda garantida, la CUP ha demanat al Govern que faci arribar també l'oferta concreta als "sectors i moviments socials" que reclamen millores en aquests àmbits perquè ells també determinin "l'avenç".

Tal i com ha reconegut el propi Botran, aquesta primera valoració és una reacció "succinta" i "curta". "La decisió està en mans de la militància. No es tracta de convèncer els diputats", ha dit el representant de la CUP, que ha preferit no opinar més sobre l'oferta rebuda en pro del "debat que les assemblees territorials tindran entre dimecres i divendres".

La CUP celebrarà dissabte el seu Consell Polític acompanyat del Grup d'Acció Parlamentària (GAP), i entre tots els seus membres decidiran si els seus diputats facilitaran o no l'aprovació dels pressupostos. Per prendre aquesta decisió, les assemblees debatran aquesta setmana diversos documents a favor i en contra del tràmit favorable, basant-se en les concessions del Govern i en l'estat de les negociacions.

En aquest sentit, Botran ha insistit en avisar el Govern que més enllà de dissabte no podran arribar noves propostes i que la seva posició ja no variarà. També ha afegit que la decisió escollida "serà ferma" fins i tot en cas que PPC o C's portessin els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries i s'allargués el tràmit parlamentari dels comptes.