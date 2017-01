Dissenyen una bioimpressora en tres dimensions capaç de crear pell humana

Un equip d'investigadors espanyols ha dissenyat un prototip de bioimpressora 3D capaç de crear pell humana «totalment funcional», apta per ser usada en investigació, provar productes cosmètics i, en el futur, ser trasplantada a pacients.

Els responsables d'aquest treball són investigadors de la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M), del Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid), en col·laboració amb l'empresa BioDan Group, que espera en breu treure al mercat el model industrial.

L'antecedent d'aquesta bioimpressora 3D cal buscar-lo en desenvolupaments també d'aquest grup, que, en col·laboració amb el Centre Comunitari de Sang i Teixits d'Astúries, van dissenyar a principi del 2000 un sistema in vitro pel qual, a partir d'una petita biòpsia d'un pacient, es pot generar tota la seva pell en tres setmanes, un tractament que a Espanya ja s'usa en les unitats hospitalàries de grans cremats.

Ara, amb la bioimpressora 3D es fa un pas més, assenyala a Efe José Luis Jorcano, professor del departament de Bioenginyeria i Enginyeria Aeroespacial de la UC3M i cap de la unitat mixta CIEMAT/UC3M d'Enginyeria Biomèdica, que assegura que entre els objectius hi ha l'automatització del procés, la producció a gran escala i abaratir els costos de la creació de pell humana.

Actualment, aquest desenvolupament es troba en fase d'aprovació per diferents entitats reguladores europees per garantir que la pell produïda sigui apta per a la seva utilització en trasplantaments a pacients amb cremades i altres problemes a la pell.

A més a més, aquests teixits es poden emprar per fer testos de productes farmacèutics, així com cosmètics i químics de gran consum, per als quals la regulació actual exigeix el testeig sense animals, informa la UC3M en una nota.

La bioimpressora replica l'estructura natural de la pell, amb una primera capa externa, l'epidermis, amb l'estrat corni que protegeix contra el medi ambient exterior, i amb una altra de més profunda i gruixuda, la dermis.