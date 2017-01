La dona de Bárcenas s'escuda en la confiança en ell per signar-ho tot

Rosalía Iglesias, la dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, es va emparar ahir al judici de la Gürtel en la «confiança total i absoluta» cap al seu marit per explicar per què va signar tot tipus de documents sense qüestionar-se en cap moment de què es tractava.

Iglesias s'enfronta a una petició fiscal de 24 anys i 1 mes de presó com a suposada autora i cooperadora en els delictes del seu marit, dels quals es va desvincular en una compareixença el contingude la qual ja era vox populi, ja que el seu marit ja l'havia desvinculat en la seva declaració davant del tribunal la setmana passada.

Davant de les 16 hores de compareixença del seu marit, Iglesias tan sols va estar 50 minuts a respondre únicament a la seva advocada, i la seva estratègia va ser desmarcar-se de totes les accions i decisions preses per l'extresorer. «Mai», «mai» i «cap» van ser les paraules més utilitzades per Iglesias. Perquè ella es centrava en l'economia domèstica. Només era conscient, va dir, de ser titular d'un únic compte que era el que feia servir per a les despeses del dia a dia de la família, ja que del patrimoni se n'ocupava en exclusiva l'exsenador.

Sobre aquest tema va ser contundent: «el meu marit amb mi mai ha parlat de temes de feina; afortunadament tenim una vida personal plena i no és que no m'interessi, és que no és un tipus de conversa que tinguem nosaltres». Per això, va assenyalar que no sabia que el seu marit tenia comptes a Suïssa, tot i que en diverses ocasions el va acompanyar a bancs del país helvètic, ni coneixia els negocis del seu marit.

Desconeixia també que era titular d'un compte a Espanya en què figuren ingressos de fins a 120.000 euros al seu nom, però sí que consentia que Bárcenas signés la seva declaració tributària amb la seva autorització. «Considerava que era igual que la signés jo o no». «Tot el que ell fa, sembla una estupidesa dir això, em sembla bé», va asseverar Iglesias per explicar el que feia quan Bárcenas li demanava que signés documents, com era el cas de la compravenda de valors.

«Jo... no vull explicar, però en fi, jo no sóc ximple, però si el meu marit em diu... i per descomptat no poso mai en qüestió, ni ho he fet, documents que requereixin la meva signatura; ell gestiona una cartera de valors meva i dono per fet que són compravenda d'accions», va dir.

Pel que fa a la comptabilitat B del PP, només va fer una al·lusió per manifestar que «no sabia» de la seva existència, de la qual es va assabentar al llarg del procediment, com d'altres coses del seu marit. Però cap d'aquestes circumstàncies ha trencat mínimament la confiança «total i absoluta» que manté en el seu espòs.

«Em sembla ridícul que torni a afirmar la confiança absoluta que tinc al meu marit, és la realitat. Hi tinc una confiança total i absoluta», va assenyalar la dona de Bárcenas. I va afegir: «en aquests vuit anys (de la instrucció judicial) i en els períodes més difícils mai he perdut la confiança en el meu marit, és que no tinc absolutament cap motiu per fer-ho».

D'aquesta manera, va tractar de desacreditar les acusacions que li imputa la Fiscalia, que l'acusa, entre altres coses, de ser titular d'un compte a Suïssa i d'intentar justificar amb un document falsificat un ingrés de 560.000 euros en el seu compte de Caja Madrid el 2006 com a guanys procedents de la compravenda de quadres.

Després de la seva compareixença, va ser el torn d'Iván Yáñez, considerat el testaferro de Bárcenas, que el va contractar el 2009 per gestionar les seves carteres a Suïssa perquè estava «molt preocupat» després de perdre 31 milions d'euros.