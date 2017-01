L´Ajuntament de Blanes es retracta i nega la informació difosa sobre el cas de la nena que va morir a l´hospital

L'Ajuntament de Blanes ha fet un comunicat on es retracta i nega la informació difosa en el cas de la nena de 8 anys que ha mort a l'hospital de Blanes (Selva) el passat diumenge. Aquest matí, l'ajuntament ha enviat una nota informativa on donava detalls de la conversa mantinguda entre l'alcalde, Miquel Lupiáñez, i el conseller de Salut, Toni Comín. Entre d'altres, l'alcalde apuntava que el conseller li havia confirmat que petita havia patit una sèpsia (infecció) i també apuntava que la investigació es clouria "en breu". L'alcalde, fins i tot, afirmava que el conseller havia assegurat que per fer el trasllat fins al Trueta no calia l'ambulància pediàtrica, sinó que s'hauria pogut fer amb una UCI medicalitzada si la pacient estava controlada i estabilitzada. Hores més tard, però, l'ajuntament s'ha fet enrere i s'ha limitat a afirmar que l'única confirmació que ha fet el conseller és que s'obria un expedient informatiu arran dels fets. En el comunicat s'afegeix que els pares de la menor demanen "escrupolós respecte i que no s'especuli més" sobre el que ha passat.

L'Ajuntament de Blanes ha canviat radicalment la seva versió sobre la conversa mantinguda entre l'alcalde, Miquel Lupiáñez, i el conseller de Salut, Toni Comín. Aquest matí, a través d'un comunicat, el servei de premsa donava alguns detalls sobre la trucada entre tots dos. Entre d'altres, i segons la primera versió del consistori, Comín havia explicat que els resultats de l'autòpsia apuntaven com a causa de la mort una sèpsia generalitzada. El conseller també demanava que no es culpabilitzés el SEM.

Entre d'altres detalls, l'ajuntament també informava que el conseller havia assegurat que per fer el trasllat fins al Trueta no calia l'ambulància pediàtrica, sinó que s'hauria pogut fer amb una UCI medicalitzada si que la pacient estava controlada i estabilitzada.

Segons confirma Salut, l'ambulància va trigar 2 hores i 18 minuts per arribar des de la Vall d'Hebron, a Barcelona, fins a Blanes.

Tot i facilitat aquesta informació, l'alcalde també demanava discreció. "Ara el que pertoca és discreció, silenci, prudència i fer costat a la família i als companys de classe de la nena i del seu germà, que té 14 anys", ha dit Lupiáñez.

Canvi radical en la versió de l'ajuntament

Hores més tard, però, l'ajuntament ha rectificat i ha canviat de versió. En un segon comunicat, l'alcalde assegura que la conversa era privada i que el conseller s'ha limitat a confirmar només que s'havia obert un expedient informatiu "per determinar i dirimir les responsabilitats del cas".

L'alcalde, a més, nega que el conseller li hagi avançat "cap conclusió preliminar" sobre eventuals responsabilitats, que no s'ha fet cap valoració sobre el tipus de dispositiu sanitari havia d'intervenir en un cas així, com tampoc cap valoració sobre com han actuat els diferents dispositiu sanitaris afectats (inclòs el SEM, especifiquen). També nega que el titular de Salut li hagi comunicat els resultats de l'autòpsia perquè, segons l'alcalde, "està pendent de resultats definitius".

El consistori ha admès "l'error de comunicació" i que aquest hagi causat "confusions i equívocs" en relació al cas. Així mateix, recorda que els pares de la nena han demanat discreció i demana "escrupolós respecte". Així mateix, afegeix que "els únics canals de comunicació vàlids" són els del Departament de Salut.