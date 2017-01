Mor una nena a l'hospital de Blanes mentre esperava una ambulància pediàtrica

Una nena de vuit anys va morir diumenge al matí a l´Hospital Comarcal de Blanes mentre esperava l´arribada d´una ambulància pediàtrica per traslladar-la al Trueta. Segons ha pogut saber Diari de Girona, la menor hauria entrat a les urgències del centre hospitalari cap a les quatre de la matinada de dissabte a diumenge en estat crític, amb una possible apendicitis o peritonitis perforada, i hauria mort quatre hores més tard. La menor hauria arribat a urgències després d´haver estat visitada al CAP durant la tarda de dissabte des d´on l´haurien enviat de nou a casa.



Per la seva part, el delegat de CCOO al Comitè d´Empresa de l´hospital de Blanes, Edgar Felip, va explicar ahir que «l´únic» que sabien fins al moment, és que la petita ja va entrar crítica a urgències cap a les quatre de la matinada, des d´on se la va intentar estabilitzar a l´espera de ser trasllada a l´hospital Josep Trueta de Girona, l´únic de la demarcació amb UCI infantil. Segons Felip, que va subratllar que els faltava poder reunir i contrastar la informació, la nena hauria mort a les 8.20 h del matí esperant un dels dos únics vehicles adaptats per al trasllat de pacients crítics pediàtrics.





@toni_comin quantes ambulàncies SVA pediatriques hi ha a Catalunya del @semgencat?Una nena ha mort esperant 4h per ser traslladada @htrueta „ CCOO Hospital Blanes (@BlanesCCOO) 23 de enero de 2017

Al seu torn, el Servei d´Emergències Mèdiques (SEM) va assegurar ahir que, amb la informació que tenien fins al moment, no s´havia detectat «cap irregularitat». Segons el SEM, La central d´emergències va rebre l´avís sol·licitant una ambulància infantil des de l´hospital de Blanes a les 5.53 h de la matinada i a les 8.10 h la unitat de suport vital avançat pediàtric ja era al centre blanenc. També van subratllar que durant aquest temps, el pediatre de l´hospital i el de l´ambulància van estar «en contacte continu» per veure l´evolució de la criatura i que els temps entre l´avís i l´arribada van ser «correctes» i es troben dins «els cànons normals». En aquest sentit, van ressaltar que la informació encara és preliminar i que caldrà elaborar un informe un cop avaluada la situació.L´hospital de Blanes va assegurar ahir que no tindrien la informació fins avui al matí i que han traslladat el cas a la regió sanitària de Girona.