Protecció Civil posa en prealerta el pla NEUCAT per nevades en cotes baixes

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el pla NEUCAT perquè el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu la possibilitat de nevades demà a partir del matí a punts del Pirineu i Prepirineu central, que a partir del migdia s´aniran desplaçant cap a la Catalunya Central i el litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. D´entrada, i segons l´SMC, no es preveu una nevada ni extensa ni abundant però caldrà seguir-ne l´evolució donat que es poden produir precipitacions en forma de neu granulada localment al litoral i prelitoral en cotes superiors a 500 metres.



Arran d´aquesta previsió, aquesta tarda s´ha reunit al departament d'Interior el Comitè Tècnic del pla NEUCAT encapçalat pel director general de Protecció Civil i amb la presència de representants del Servei Meteorològic de Catalunya, Mossos d´Esquadra, Bombers de la Generalitat, Servei Català de Trànsit, Agents Rurals, SEM, Carreteres de la Generalitat, Carreteres de l'Estat, de la Diputació, Autopistes, Adif i el CAT112, entre altres. Des del CECAT es farà un seguiment acurat de la previsió i de les possibles incidències en el territori.



Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) indiquen que l´entrada d´una massa d´aire fred pot portar nevades a partir de demà a primera hora del matí a algunes comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, vallesos i punts del litoral de Barcelona, amb gruixos de més de 2cm a cotes superiors a 500 metres.



A partir del migdia, i segons l´SMC, l´afectació de les nevades es pot estendre també a més punts del litoral i prelitoral central i de Tarragona, comarques de la Catalunya Central i a l´Alt Pirineu. La cota de neu es situarà al voltant dels 400 metres i puntualment per sota. Localment les precipitacions seran en forma de neu granulada/calabruix, tot i que no s´esperen acumulacions destacables.



A les comarques del Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Alt Urgell i Moianès la probabilitat de nevades és superior atesa la seva altitud superior a 500 metres. A la resta, com per exemple al litoral i prelitoral de Barcelona, la nevada pot afectar sobretot els punts més alts, entre ells el massís del Garraf, la serralada litoral i la zona de Collserola i el Tibidabo.



A partir de la tarda-vespre de demà, la nevada pot deixar d´afectar algunes de les comarques del litoral de Barcelona i estendre´s cap a algun punt del prelitoral nord de Tarragona. Ja de cara a la matinada es reduiria l´afectació de la nevada restringint-se de nou al Ripollès, Osona, Garrotxa, Berguedà i Moianès.



Algunes de les carreteres principals que es podrien veure demà afectades per les nevades són: A-2 (especialment entre Collbató i Cervera); C-25 (zona de l´Anoia, Moianès i Osona), C-37 a Igualada; C-16 (sobretot punts del Berguedà i la Cerdanya), C-17 a Osona, N-260 al Ripollès i Garrotxa; N-340 a la zona de l´Ordal; i l´AP-7 en el seu tram central. Les carreteres del Pirineu i Prepirineu també es poden veure afectades.



De cara a la mobilitat per aquestes zones, cal estar atent de les previsions meteorològiques i consultar les incidències de trànsit abans de sortir de casa. Tingueu el vehicle preparat per la neu, amb cadenes que sapigueu posar, manta, una llanterna i el telèfon mòbil carregat amb bateria per si teniu alguna emergència. Eviteu la mobilitat a les zones afectades per la neu si no és imprescindible.



En la mesura del possible, Protecció Civil recomana que s´avanci la mobilitat de camions abans del migdia, quan la nevada podria afectar algunes de les vies principals.