Salut diu que l´hospital de Blanes podia "mantenir estabilitzada" la nena mentre arribava l´ambulància per traslladar-la

El Departament de Salut ha reconegut que la nena de 8 anys que va morir diumenge al matí a l'hospital de Blanes (Selva) requeria un trasllat a l'hospital Trueta de Girona però que els professionals que la van atendre van valorar que l'hospital de Blanes podia "mantenir estabilitzada" la seva situació clínica mentre arribava l'ambulància pediàtrica. Segons les dades fetes públiques per Salut en un comunicat, la pacient va ingressar a urgències a les 2.33 hores de la matinada del 22 de gener i li va diagnosticar una cetoacidosis diabètica. La pediatra que la va atendre va iniciar el tractament "de forma immediata". El SEM va rebre l'avís per al trasllat intrahospitalari a les 5.52 i a les 6.18 van confirmar el Trueta com a centre de destí. L'ambulància pediàtrica, provinent de la Vall d'Hebron, va arribar a Blanes a les vuit i deu però la nena va evolucionar desfavorablement i va morir "malgrat els intents de recuperar la pacient".