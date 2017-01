Trump elimina l´espanyol, però què passa amb el català en les webs de la Moncloa?

Tant la web de la Moncloa com les dels diferents ministeris tenen l'opció de llegir la pàgina en català. No obstant, el català i la resta de llengües oficials diferents del castellà, hi tenen una presència testimonial. En la majoria de casos, només s'han traduit parts estàtiques de la pàgina, i totes les qüestions d'actualitat es poden consultar només en castellà.

En sentit contrari, la dirigent del PP Andrea Levy, també ha lamentat avui l'absència del castellà a webs d'ajuntaments catalans. No obstant, quan li han recordat que des de Catalunya, Euskadi i Galícia hi ha gent que es queixa que al web del Congrés dels Diputats només existeix versió en castellà o en anglès, i no en les llengües cooficials, Levy ha evitat la crítica i ha apuntat que cal "seguir treballant en aquesta cooficialitat de les llengües

A València, el grup parlamentari Compromís ha presentat una proposició no de llei en les Corts per demanar al Consell que insti al Govern a elaborar una versió completa de les webs oficials de l'Executiu central i de l'Administració General en les diferents llengües de l'Estat.

Segons el síndic de Compromís, Fran Ferri, "desgraciadament, el tractament que es dóna a les diferents llengües oficials a Espanya en les webs institucionals dista molt de ser igualitari, provocant l'allunyament de l'administració a una part important de la ciutadania que es relaciona amb els poders públics en una llengua diferent al castellà".

"Ara mateix -ha afegit- està d'actualitat el cas d'EUA, on l'administració Obama va incloure una versió de la pàgina web i les xarxes socials de la Casa Blanca en espanyol, donada la gran importància de la població hispana a Estats Units. L'eliminació d'aquesta versió després de la presa de possessió de Donald Trump com a president ha despertat una ona de lògica reprovació dins i fora de les fronteres d'EUA, ja que suposa allunyar l'administració a un important sector de la població".



Per a Ferri, no obstant això, "malgrat que bona part de la classe política espanyola s'ha escandalitzat per la decisió de Trump respecte al castellà, cal assenyalar que en el cas de l'Estat espanyol és habitual trobar, aparentment, la possibilitat d'accedir a diferents versions les webs institucionals en les llengües oficials diferents al castellà, però la realitat és que aquestes versions es limiten a traduir el títol i part del contingut estàtic i deixen fos el conjunt del contingut dinàmic (notícies, convocatòries, anuncis, etc) que són, habitualment, els que desperten major interès entre la ciutadania".

Des de Compromís s'ha volgut recordar que segons l'article 3.3 de la Constitució: "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció". "És per això que davant la falta de respecte i protecció cap a les diferents llengües que mostren les webs de l'administració central reclamem que s'ofereixi una versió que contempli la totalitat del seu contingut en totes les llengües així com es faci ús de les mateixes a les xarxes socials del govern i l'Administració General de l'Estat", ha conclòs Ferri.