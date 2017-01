La retirada dels EUA afavoreix els interessos de la Xina al Pacífic

El fet que el president dels EUA, Donald Trump, es retiri d'un acord comercial projectat des de fa anys al Pacífic crea un buit polític i econòmic que la Xina està ansiosa per omplir, i danya potencialment el prestigi nord-americà a Àsia.

En el moment que Trump compleix la seva promesa d'anul·lar un acord que va ser l'eix de la política per a Àsia del seu predecessor, Barack Obama, els líders xinesos ja estan renovant el seu suport a la globalització i al lliure comerç. En un discurs la setmana passada al Fòrum Econòmic Mundial a Davos, el president Xi Jinping va comparar el proteccionisme amb «tancar-se en una habitació en penombres». Trump es va oposar a l'acord perquè va dir que afectaria els llocs de treball nord-americans. No obstant això, l'impacte de la seva decisió pot transcendir al comerç, i donar més llibertat a Xi per posicionar la Xina com a pilar econòmic i militar al Pacífic. Des que va assumir el poder, Xi s'ha proposat ampliar els llaços comercials de la Xina amb els seus veïns i va començar un ambiciós projecte d'infraestructura concebut per revitalitzar les antigues rutes comercials a l'Orient Mitjà i Europa.

Amb el fracàs de l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica (TPP) liderat pels Estats Units -que hauria comprès 12 països i aproximadament el 40 % del PIB mundial- la Xina intensificarà la seva defensa per un pacte alternatiu concebut inicialment per països del sud-est d'Àsia. L'acord actualment no inclou els Estats Units i conté menys mesures per afrontar les barreres no aranzelàries del comerç. L'acord era polèmic en part perquè abordava assumptes com les proteccions ambientals i laborals.



Signants del TPP busquen un pla B

Japó, Austràlia i altres països signants del TPP van intensificar ahir els contactes per buscar un «pla B» i estudien opcions com obrir la porta a la Xina. Shinzo Abe i Malcolm Turnbull, els primers ministres del Japó i Austràlia, les dues economies més grans del TPP amb els EUA i Canadà, van fer un pas endavant per salvar l'acord malgrat l'absència de la primera potència mundial, tot i que encara confien que Trump rectifiqui.

«Hi ha la possibilitat que el TPP procedeixi sense els Estats Units», va assenyalar ahir Turnbull després de parlar per telèfon amb Abe, així com amb els primers ministres de Nova Zelanda, Bill English, i Singapur, Lee Hsien Loong, segons mitjans locals.

Japó va qualificar d'«absurd» un eventual acord sense Washington «perquè es desequilibra la balança entre interessos fonamentals» i va recalcar la seva intenció de convèncer l'Administració de Trump dels avantatges del TPP.