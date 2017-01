Trump aprovarà aquest dimecres construir el mur amb Mèxic

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avançat que prendrà les seves primeres mesures en matèria de seguretat nacional aquest dimecres, entre elles la construcció del mur a la frontera amb Mèxic.



"Demà serà un gran dia per a la seguretat nacional. Entre moltes altres coses, construirem el mur!", Va afirmar aquest dimarts el magnat a través del seu compte de Twitter, una vegada que els mitjans locals havien revelat als seus plans.



Aquests mitjans, citant funcionaris sota condició d'anonimat, havien conjecturat amb què Trump signaria ordres executives amb les que pretén suspendre el programa per refugiats i prohibir l'entrada d'immigrants provinents de països conflictius, a més d'activar el mur. La CNN va afegir, a més, que els països afectats per aquesta prohibició d'entrada als EUA serien Síria, Líbia, Somàlia, Iran, Iraq i Sudan.





Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!