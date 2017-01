Trump firma l´ordre per aixecar el mur amb Mèxic

El president dels EUA, Donald Trump, ha rubricat aquest dimecres una ordre executiva per destinar fons federals a la construcció del mur amb Mèxic durant una cerimònia celebrada al Departament de Seguretat Nacional (DHS, en anglès).

Després de la signatura, Trumpha assegurat que la relació amb Mèxic "serà molt millor" un cop construït el mur fronterer, i ha assenyalat que tindrà una estreta coordinació "amb el veí del sud.

"Hem estat parlant d'això des del principi", ha assegurat el mandatari respecte a una de les seves més aclamades promeses electorals en signar el document al costat del recentment confirmat secretari de Seguretat Nacional, el general retirat John Kelly.

En una entrevista a la cadena ABC, Trump ha afirmat que la construcció del mur a la frontera amb Mèxic començarà "en mesos" i que la seva planificació serà aprovada "immediatament".

"Tan aviat com puguem, tan aviat com puguem fer-ho físicament",ha assegurat el magnat, a més d'insistir que, malgrat que els contribuents nord-americans avancin els fons per a la seva construcció, Mèxic tornarà "el cent per cent" del cost.

"Jo diria que en mesos, sí. Jo diria que en mesos, certament la planificació començarà immediatament", ha subratllat el mandatari.

El cost serà reemborsat per Mèxic

El recent investit president ha insistit que "en última instància" el cost del mur serà "reemborsat per Mèxic" i aquest pagament serà del "cent per cent" del cost de la construcció.

Trump ha confirmat que el Govern federal avançarà els fons necessaris per iniciar la construcció, però després els mexicans s'encarregaran de tornar-lo.

"Tot se'ns reemborsarà en una data posterior amb qualsevol transacció que fem amb Mèxic. Només li dic que hi haurà un pagament, que succeirà d'alguna manera, potser una forma complicada, el que estic fent és bo per als Estats Units, també ha de ser bo per a Mèxic. Un Mèxic molt estable i molt sòlid", ha afirmat.

Preguntat per la negativa del president mexicà, Enrique Peña Nieto, a pagar la factura del mur, Trump ha contestat que el mandatari no pot dir una altra cosa.

"Ell ha de dir això, ha de dir això", ha justificat el magnat novaiorquès.