El cost de l´acte es publicarà al web del Govern

? El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, va dir en resposta al diputat del PP Juan Milián que la conferència «era un acte amb presència singular i insòlita per l'interès que va generar» i «qui no entén la realitat on viuen són vostès». Milián va lamentar que el Govern hagi invertit 120.000 euros en publicitat de l'acte en mitjans internacionals i va preguntar pel cost total. Romeva va dir que es publicarà al web de transparència del Govern.