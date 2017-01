Denunciat el ´youtuber´ que va donar galetes amb pasta de dents a un sense sostre

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat penalment un conegut 'youtuber' per humiliar una persona sense sostre donant-li galetes farcides amb pasta de dents. Es tracta d'un noi de 19 anys que va penjar el vídeo el 24 de gener en el seu perfil de la plataforma web, on té més d'un milió de seguidors i més de deu milions de visites al mes. En les imatges, el jove feia un tractament humorístic, degradant i humiliant de la situació. Dimarts al migdia, agents de Sants-Montjuïc van localitzar a la víctima del vídeo al barri de la Marina del Port. L'home els va explicar que els fets van passar el 17 de gener. Poc després va aparèixer l'autor del vídeo, que volia passar la nit amb l'home i demanar disculpes públicament a través de YouTube. La Guàrdia Urbana posarà els fets en coneixement de l'autoritat judicial per si poden ser constitutius d'un delicte.

Els fets es remunten al 24 de gener, quan la Guàrdia Urbana va ser informada sobre un vídeo que s'havia penjat a la plataforma Youtube on un noi oferia galetes farcides amb pasta de dents a un home que pernocta al carrer.

El mateix dimarts al migdia, agents de Sants-Montjuïc van localitzar a la víctima del vídeo en un carrer del barri de la Marina del Port i li van oferir la possibilitat de denunciar els fets perquè poden constituir un delicte penal. Els efectius també van activar els serveis del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona i el Servei d'Inserció Social (SIS) per si l'home volia acollir-se a algun dels recursos de què disposa l'Ajuntament per a persones que dormen al carrer.

L'afectat els va explicar que els fets van passar el 17 de gener, quan un noi d'uns 19 anys li va regalar un bitllet de vint euros i li va donar unes galetes. Mentre se les menjava el va gravar amb el mòbil i després va marxar. Al cap d'una estona, l'home es va començar a trobar malament i va tenir moltes nàusees.

Mentre els agents parlaven amb l'agredit, va aparèixer l'autor del vídeo amb la intenció de passar la nit amb l'home, gravar-lo de nou, i demanar disculpes públicament a través del seu canal de YouTube. Els agents van comprovar que duia una motxilla amb sac de dormir, mantes i una càmera dins.

La Guàrdia Urbana va procedir a la identificació del jove i el va denunciar per un presumpte delicte per infligir un tracte degradant, menyspreant la dignitat i integritat moral d'una persona en risc d'exclusió social. Un delicte que s'agreuja quan es produeix amb la finalitat de distribuir-ho a altres persones a través de mitjans de comunicació i d'internet. La Guàrdia Urbana posarà els fets en coneixement de l'autoritat judicial per si poden ser constitutius d'un delicte contra la integritat moral i d'un delicte d'odi.

