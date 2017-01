Escassa repercussió de la conferència als diferents mitjans internacionals

La conferència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les, va tenir ahir una escassa repercussió en els diferents mitjans de comunicació internacionals. Tot plegat, malgrat l'intent del Govern català per fer publicitat de l'acte a través d'insercions en diferents publicacions (va destinar-hi uns 127.000 euros) com al francès Le Monde o l'italià Il Corriere della Sera, els quals no van cobrir la informació.

Ahir mateix, el diputat del PP al Parlament Juan Milián va lamentar que el Govern invertís els 120.000 euros en publicitat als mitjans, on, per exemple, va dir, el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, «s'autoproclamava ministre d'Exteriors». «Per mi com si es vol creure Lluís XIV, però el seu Versalles el paguem entre tots els catalans i no compleixen els seus objectius en sanitat, educació o seguretat», li va etzibar el popular.

Entre els mitjans que sí que van publicar la informació, segons es pot comprovar en les edicions digitals, hi ha el diari irlandès Irish Times, el qual titula que «Els líders de la independència catalana s'embarquen en una ofensiva a la UE». El rotatiu també destaca que «els conservadors espanyols comparen el projecte secessionista amb els moviments populistes d'extrema dreta». Per la seva banda, el belga De Morgen es pregunta si «el 2017 serà realment l'any de la independència catalana» i l'escocès The National parla que «un eurodiputat espanyol demana boicotejar la xerrada sobre la independència catalana». Finalment, Político recull que «El president de Catalunya es compromet a tirar endavant la votació de la independència».