El Govern es desmarca de les "opinions" de Vidal i defensa la legalitat de totes les seves accions

El Govern s´ha desmarcat de les declaracions del senador i exjutge Santi Vidal en què assegura que l´executiu ha obtingut il·legalment dades fiscals dels catalans que es podrien fer servir com a cens electoral. Així ho va manifestar Vidal en el marc d´un cicle de xerrades organitzades per ERC, en les quals també va explicar, entre d´altres qüestions, que els Mossos estan formant una unitat de contraespionatge. Fonts del Govern han assegurat a l´ACN que "tot el que fa l´executiu és perfectament legal i a la llum pública" i recorden que es reten comptes al Parlament i a tots els mecanismes de control. Així mateix, afegeixen que "en cap cas l´opinió sempre respectable de persones externes al Govern és vinculant sobre allò que el Govern fa o deixa de fer" i que són els consellers i la portaveu qui explica l´acció de l´executiu.

(Aquesta notícia ha estat actualitzada amb informació segons fonts del Departament de Justícia que no incloïa l'anterior notícia)

Aquests mateixes fonts del Govern apunten que les opinions externes com les del senador Vidal són "opinions i prou" i asseguren que l´executiu no perd el temps amb les múltiples especulacions que es produeixen.

Per la seva banda, fonts del Departament de Justícia han afirmat a l´ACN que el senador Santi Vidal no té cap vinculació amb la conselleria i que el conseller Carles Mundó no s´hi reuneix ni li ha fet cap encàrrec.

En la mateixa línia el portaveu d´ERC, Sergi Sabrià, ha defensat a través de Twitter la legalitat de la tasca del Govern. "La nostra feina és sempre escrupolosament legal, extremadament eficaç i absolutament transparent. Que ningú ho dubti", ha assegurat.