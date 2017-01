El Govern farà una queixa per la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament

El Govern de la Generalitat presentarà «una queixa» a Fira Barcelona en desacord per la presència de l'exèrcit espanyol al Saló de l'Ensenyament d'aquest any, on, a més de la institució armada, ha triplicat l'espai del seu estand. Així ho va explicar al ple del Parlament el President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que va recordar que el setembre passat va enviar una carta a l'organisme expressant «la preocupació del Parlament» pel fet que els militars estiguessin presents en un saló de caire educatiu.

Segons el President, aquesta missiva –fruit d'una moció aprovada al Parlament– «no va ser atesa» per la Fira, i per això ara el Govern «presentarà una queixa per com han anat les coses». A més, el president va avisar que l'executiu està «sorprès» per l'estand de l'exèrcit, i «si s'ha de prendre alguna mesura, es prendrà».

Carles Puigdemont va donar aquests detalls en ser preguntat, durant la sessió de control del ple del Parlament, per la CUP sobre aquest estand dels militars. El president, però, va voler matisar que més enllà de la queixa que presentaran, la Generalitat no és qui més responsabilitat té en aquest Saló. «És responsabilitat de Fira Barcelona. I Fira Barcelona no la presideix la Generalitat, sinó l'alcaldessa de Barcelona», va dir, apuntant Ada Colau.