Es manté activada l´alerta per nevades aquest divendres a partir dels 600 metres

Protecció Civil manté activada l´alerta del pla Neucat per la previsió de noves nevades aquest divendres des del matí i intensificant-se al llarg del dia al Pirineu i Prepirineu, especialment a les comarques de Cerdanya, Ripollès i Berguedà, en zones on ha nevat aquest dimecres i dijous, segons les previsions del Servei Meteorològic. La cota de neu començarà al voltant dels 600 metres i pujarà fins als 1.200 on es poden acumular fins a 20 centímetres de neu. A causa del fort vent a les cotes altes es produirà el fenomen del torb, fins a la tarda.

Aquest dijous, a partir del migdia, les nevades ja s´han donat per finalitzades i de cara a aquest divendres el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es reactivi l´episodi de nevades, que seran abundants al Pirineu i es podran acumular gruixos a zones on ja va nevar ahir del Ripollès, Berguedà o Cerdanya.

Protecció Civil avisa que es poden produir més afectacions des del matí a carreteres que ahir ja van quedar afectades com la N-260 i C-16 incloent el túnel del Cadí. A més, poden generar-se plaques de gel a les vies.

Segons el Servei català de Trànsit, en aquests moments només hi ha tallada la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal i és obligatori l´ús de cadenes a la B-400 Guardiola de Berguedà a Gósol, B-402 Guardiola de Berguedà a Gombrèn, BP-4131 Espunyola, BV-4241 de Capolat a Guixers, BV-4242 a Berga cap al Santuari de Queralt i BV-4243 Castellar del Riu cap als Rasos de Peguera.

Protecció Civil ha indicat a les set d´aquest vespre que no hi ha la previsió que aquest divendres s´hagin de veure afectades línies de transport escolar a causa de la neu. Cal recordar que la nevada de dimecres ha causat que aquest dijous diverses comarques hagin hagut d´alterar els seus serveis, com per exemple el Ripollès, on el transport escolar s´ha suspès completament, Osona, el Berguedà, la Garrotxa o l´Anoia. En total hi ha hagut més de 3.500 alumnes afectats.

L´Institut Cartogràfic i Geològic ha indicat que aquest divendres el perill d´allaus augmentarà a fort (4 en l´escala europea de 5) a tot el Pirineu i Prepirineu menys a l´Aran-Franja Nord de la Pallaresa, que es mantindrà marcat (3). Davant d´aquesta situació, Protecció Civil ha activat la prealerta el pla Allaucat i demana extremar les precaucions demà en les activitats de muntanya fora de les zones de pistes i portar el material de seguretat necessari.