Peña Nieto decideix anul·lar el seu viatge als EUA

El president de Mèxic, Enrique Peña Nieto, ha anunciat aquest dijous que cancel·la el viatge que tenia previst fer el proper 31 de gener a Estats Units per reunir-se a la Casa Blanca amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump.



"Aquest matí hem informat a la Casa Blanca que no assistiré a la reunió de treball programada per al proper dimarts amb el @POTUS", va afirmar Peña Nieto en el seu compte de la xarxa social Twitter.





Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. „ Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017