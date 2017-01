Picabaralla entre Millo i Comín per la mort de la nena que esperava una ambulància

El delegat del govern central, Enric Millo, i el conseller de Salut, Toni Comín, van protagonitzar ahir un intercanvi de declaracions arran de la mort d'una nena de 8 anys a Blanes mentre esperava una ambulància pediàtrica.

Comín va criticar Millo després que aquest instés el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comprar més ambulàncies pediàtriques en comptes d'anar a Brussel·les, fent així referència al cas de la nena de 8 anys morta a Blanes. «Són declaracions molt preocupants, molt inquietants», va dir el conseller, tot cridant Millo a tenir «responsabilitat i rigor» en parlar del cas. «No és acceptable fer demagògia amb casos com aquest. Hem obert un expedient informatiu perquè hem d'aclarir quin és el diagnòstic del cas, i fins que no finalitzi, no podrem treure conclusions. Demano rigor i no fem demagògia», va sentenciar. A més, el conseller va recordar a Millo que la família de la nena «ha demanat la màxima prudència, respecte i sobrietat». «No es pot fer una utilització política ni demagògica d'un cas com aquest», va concloure.

D'altra banda, l'Associació del Defensor del Pacient va demanar per carta al fiscal superior de Catalunya que obri una investigació per aclarir si hi va haver algun tipus de negligència en l'atenció de la nena de 8 anys que va morir diumenge al matí a l'hospital de Blanes. La presidenta de l'entitat, Carmen Flores, desconfia de la investigació oberta pel departament de Salut. «Si des de la conselleria ja consideren normal que una ambulància trigui més de dues hores en arribar i que són temps dins dels protocols, no es pot esperar que arribin a conclusions independents», va afirmar. Per això, demana a la fiscalia que obri una investigació d'ofici per depurar les possibles responsabilitats que hi puguin haver.