Puigdemont veu la UE «interessada», i C´s i PP destaquen la seva soledat

La conferència que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, van oferir dimarts al Parlament Europeu va centrar els retrets més remarcats de la sessió de control del ple del Parlament d'ahir, dimecres. El més dur en les seves paraules va ser el coordinador general del PPC.

Xavier García Albiol va citar Tarradellas per retreure a Puigdemont que «en política es pot fer de tot menys el ridícul», i va afegir que «menys encara al Parlament Europeu». Per al popular, a la conferència «només hi van assistir el 3% dels eurodiputats» i no hi va haver «ningú rellevant» entre el públic. Mostrant una fotografia amb diversos assistents a l'acte amb cartells de «Calafell per la independència», Albiol va criticar que «la imatge de la conferència és aquesta, amb senyors de Calafell, algun de ben pintoresc, nens menors d'11 anys i senyors amb càmeres al més pur estil turista».

«Només va reunir persones convençudes, moltes desplaçades des de Catalunya i en alguns casos subvencionades. La conferència és una gran mentida, com és una gran fantasia la política que estan fent vostès, un relat infantil amb els diners de tots», va valorar Albiol sobre la conferència i va dir que la «resposta» d'Europa a l'acte va ser un Puigdemont «políticament aïllat, que viu en un desert institucional», va afegir.

La rèplica del President va començar també citant Tarradellas i va assegurar que les paraules d'Albiol «demostren que tenia raó» i en política «no es pot fer el ridícul». Després de preguntar-se quin «problema té el PPC amb la gent de Calafell», Puigdemont va convidar els populars a «no creure's la seva pròpia propaganda». «Aniran malament», va advertir.

En aquest sentit, va instar el PPC a «no pensar que els que van assistir a la conferència no són ningú» i a «intentar analitzar el que va passar, qui va venir, què representa, i els efectes que tindrà l'explicació del cas català». «A Europa l'interès hi és i les preguntes hi són. I això ho haurien d'haver tingut vostès fa temps, i potser avui no mirarien amb cara d'astorats i potser entendrien alguna cosa més», va concloure.

Per part de C's, la seva líder al Parlament, Inés Arrimadas, va retreure a Puigdemont que «no vagi a la Conferència de Presidents a negociar el nou sistema de finançament però es gasti en un sol dia 130.000 euros en propaganda per parlar de repetir el 9-N i parlar de desunió al cor de la UE». «Destinen molts diners i no els rep ni una sola autoritat, com sí que els reben altres presidents, perquè no van amb les mateixes intencions», va criticar, i va afegir que el Govern pretén fer-se «moltes fotos i molts actes de propaganda, però feina, poca, i solucions, cap».

El President, però, tenia una visió molt diferent de la conferència. I a preguntes de JxS, Puigdemont va voler fer «una valoració positiva» de l'acte. El Govern va «fer pedagogia i es va explicar», va indicar. «Hem anat a explicar a Brussel·les el mateix que expliquem aquí i a Madrid», va dir. «Tot el que sigui explicar Catalunya al món és positiu perquè reforça la democràcia i les nostres oportunitats com a país», va concloure.

Per últim, el President va voler replicar a C's, que l'havia acusat d'estar al càrrec de manera «provisional» perquè «ja ha anunciat que marxa». «Jo no me'n vaig, em quedaré fins al final i a fons. El que he dit és que, un cop acabi aquest període, no tinc intenció de continuar. El meu propòsit és complir aquesta paraula», va reiterar Puigdemont dirigint-se a Arrimadas.

Per la seva banda, la diputada de la CUP Anna Gabriel va retreure a Puigdemont que no parlés de la «diversitat ideològica» que hi ha dins del moviment independentista. Gabriel va expressar que discrepen d'alguns dels elements que van formar part de la xerrada, entre els quals va situar el fet que Puigdemont va «insistir» que la independència es faria «en el marc de la UE», l'aposta per un referèndum pactat amb l'Estat i el model econòmic amb un important paper del turisme.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, li va respondre que sempre que ell parla del procés ho fa destacant que és un procés «transversal», ideològicament i socialment.