Rajoy diu que "és bo" que hi hagi el judici de la Gürtel malgrat que l'advocat del PP n'ha demanat la nul·litat

El president espanyol, Mariano Rajoy ha protagonitzat aquest dijous un nou lapsus quan ha assegurat en una entrevista a Onda Cero que segons el seu criteri "és bo" que després de vuit anys es dugui a terme el judici de la trama Gürtel i que "deixem que els tribunals actuïn com fan sempre amb independència i absoluta llibertat", malgrat que –tal com li ha recordat immediatament el presentador del programa, Carlos Alsina- l'advocat del PP ha demanat la nul·litat del judici. Rajoy s'ha excusat assegurant que el seguiment del cas Gürtel no és la seva "prioritat absoluta". "M'ha sorprès", ha dit, i "francament no estic seguint el tema".