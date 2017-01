Rajoy diu que els preus de l'energia baixaran perquè "plourà"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha admès aquest dijous que el seu executiu no es planteja modificar el sistema de fixació dels preus de l'electricitat ni adoptar mesures addicionals per aturar l'escalada del preu de l'electricitat més enllà de les que ja va anunciar el ministre d'Energia, Álvaro Nadal. "En aquest moment estem a nivell (de preus) del 2015, i el 2016 va ser un any excepcional perquè el preu del petroli era baix i ara ha augmentat un 100%, fet que lògicament afecta el preu de l'electricitat". Rajoy ha apuntat que el seu govern ja va congelar els peatges sobre la tarifa elèctrica que paguen els consumidors, i la resta "depèn dels mercats". En tot cas, segons Rajoy, els preus de l'Estat estan avui per sota dels d'Itàlia i França, i part de la problemàtica "es començarà a resoldre ara amb l'aigua i l'energia eòlica" perquè "plourà". "S'ha anunciat que plourà i això donarà lloc a una baixada" dels preus, ha sentenciat.

Ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a Onda Cero on ha recordat que la producció d'electricitat amb aigua i gas és "molt més barata" i ha atribuït part de l'alça dels preus, precisament, a l'escassedat d'aquestes dues fonts i al fet que França hagi aturat part de la seva producció nuclear. Malgrat aquesta baixada per la pluja, ha reiterat que el seu executiu calcula que la factura elèctrica augmentarà uns 100 euros anuals a cada llar, vuit euros al mes.