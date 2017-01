El president dels EUA, Donald Trump, preveu signar avui tres ordres executives per limitar l'entrada de refugiats al país, instaurar un sistema d'"escrutini extrem" per als immigrants i millorar la preparació militar de l'Exèrcit, segons ha informat avui la cadena CNN.

La cadena, que cita una font anònima de la Casa Blanca, no ha proporcionat, de moment, més informació sobre el contingut dels decrets.

Segons l'agenda oficial de la Casa Blanca, Trump té previst signar una sèrie d'ordres executives a les 16.30 hora local (21.30 GMT) a la Galeria dels Herois del Departament de Defensa.

En la seva visita al Pentàgon, Trump té previst reunir-se amb el cap de l'Estat Major Conjunt, el general Joseph Dunford, i presidir la jura del secretari de Defensa, James Mattis.

Durant aquesta setmana, diversos mitjans dels EUA, com "The Washington Post" i el portal "Vox", han indicat que Trump es preparava per signar diverses ordres executives sobre immigració i endurir les condicions d'entrada als Estats Units dels habitants de diversos països de majoria musulmana exposats al terrorisme.

Xerrada amb Peña Nieto

D'altra banda, Trump, i el seu homòleg mexicà Enrique Peña Nieto han conversat aquest divendres per via telefònica durant al voltant d'una hora enmig de la crisi diplomàtica deslligada entre els dos països.

Fonts del Govern nord-americà han confirmat avui a Efe que s'ha produït la trucada, la qual ha tingut lloc un dia després de la cancel·lació de la visita que tenia programada Peña Nieto per a la setmana a la Casa Blanca.

El president mexicà va cancel·lar el seu viatge a la capital nord-americana aquest dijous, després de la signatura de Trump d'una ordre executiva per construir "de manera immediata" un mur a la frontera mexicana i després que aquest assegurés que el seu cost serà "reemborsat al 100% "per Mèxic.

Es desconeixen els detalls de la xerrada d'avui i de quina part ha sorgit la iniciativa de la trucada, tot i que els dos governs havien manifestat la seva intenció de mantenir el diàleg.

No obstant això, el Govern mexicà ha reiterat que per a ells "és inacceptable" córrer amb les despeses de la barrera que vol construir el multimilionari, mentre que Trump segueix prometent que trobarà la manera que els mexicans reemborsin els costos.

Trumpha plantejat aquest dijous la idea d'imposar un impost del 20% sobre totes les importacions procedents de Mèxic per costejar el mur que vol construir a la frontera comuna.

No obstant això, aquest impost no es pot aplicar de forma immediata, ja que està vigent el Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN), signat pels EUA, Canadà i Mèxic fa més de dues dècades.