Munté defensa que el 6-F els funcionaris puguin fer festa

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, va donar ahir suport a la titular de Governació, Meritxell Borràs, i va remarcar que considera «normal» que els funcionaris puguin optar per demanar festa el proper 6 de febrer per manifestar-se pel judici de la consulta del 9-N.

Les entitats sobiranistes ja van animar els treballadors a demanar festa per assistir a la concentració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 6 de febrer, al començament del judici contra l'expresident Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega.

En aquest context, Borràs va afirmar ahir que «trobaria bé i necessari» que els funcionaris es demanessin festa, unes paraules que van aixecar crítiques des de l'oposició.

En declaracions als periodistes als passadissos del Parlament, Munté va remarcar que «en cap cas» el Govern està demanant que els treballadors públics reclamin festa. No obstant això, la portaveu del Govern va dir que està «d'acord» amb Meritxell Borràs que «és normal que hi hagi funcionaris que, en l'ús de la seva llibertat individual», optin per demanar festa, perquè el que succeirà el 6 de febrer «és un fet molt greu»: «és l'inici d'un judici polític», va postil·lar.

El portaveu adjunt del PSC al Parlament, Ferran Pedret, vol preguntar al Govern si pretén crear un registre dels funcionaris que no vagin a la manifestació de suport a Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. Forma part de la bateria de preguntes al Govern arran de les declaracions de la consellera Borràs. També volen saber si s'han donat instruccions per «facilitar» que els funcionaris hi assisteixin o si el departament de Borràs ha preparat un pla de contingència per pal·liar «l'impacte en la normal prestació de servei». O si el Govern pretén «fer invitacions similars» en altres manifestacions polítiques o sindicals. «Segurament en altres latituds i altres moments s'hauria considerat una coerció tàcita», va avisar.

El coordinador general del PP Català, Xavier García Albiol, va acusar el Govern de «coaccionar» els funcionaris com en «règims totalitaris» i «dictadures del passat», pel que va demanar al President català, Carles Puigdemont, que desautoritzi la seva consellera de Governació.

En declaracions als passadissos del Parlament, Albiol va criticar que des del Govern s'estigui «pressionant» els funcionaris perquè vagin a «retre homenatge» a Mas. «Ens sembla que és propi de règims totalitaris, de quan hi havia un dictador que, quan venia a Barcelona, la policia política anava per les grans empreses a buscar els treballadors per recomanar-los que anessin a l'avinguda Diagonal a rebre el dictador», va lamentar.

Per al líder dels populars catalans, és «totalment inadmissible que s'estigui coaccionat i forçant persones, sota ordres de consellers, perquè vagin a retre homenatge i picar de mans a Mas. És una mostra més de la degeneració política d'un Govern que ha perdut el nord i el sentit de la prudència».