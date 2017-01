Munté nega que el Govern hagi obtingut les dades fiscals dels catalans il·legalment

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha desmentit "de manera rotunda i categòrica" que el Govern hagi obtingut les dades fiscals dels catalans de manera il·legal, tal com assegura el senador republicà i exjutge Santi Vidal. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Munté ha qualificat les afirmacions de Vidal de "falses, molt greus i inacceptables". Preguntada per què creu que hauria de fer ara el senador, la consellera ha respost que les decisions pertinents corresponen al mateix interessat i a ERC. "Estem parlant de persones majors d´edat, conscients del repte que tenim i de la necessitat que hem de ser el màxim de curosos i pulcres amb el que fem i també amb el que diem. Cal valorar si actituds així sumen la base del procés o si la resten", ha reflexionat.

"Això és absolutament fals. Ho desmenteixo de manera rotunda i categòrica. Aquestes declaracions són molt greus perquè són falses i, per tant, són inacceptables pel Govern". D´aquesta manera, la consellera Munté ha negat que l´executiu català hagi obtingut de manera il·legal les dades fiscals dels catalans, tal com va assegurar el senador Santi Vila en el marc d´un cicle de conferències al territori organitzades per ERC.

Munté ha defensat que el Govern actua "amb total transparència" i ha volgut donat un "missatge de tranquil·litat" als ciutadans. "Som un Govern que està desenvolupament un mandat de la ciutadania i estem treballant amb seguretat jurídica", ha assegurat per després afegir que les coses s´estan fent amb el màxim rigor i amb una conducta del tot exemplar. La consellera ha insistit en la "legitimitat i la legalitat" del procés i ha garantit que el Govern no fa cap pas que no sigui "perfectament legal".

Preguntada per quina decisió hauria de prendre ara Vidal, Munté ha respost que no li pertoca al Govern dir què ha de fer i ha situat aquesta qüestió en mans del mateix senador i d´ERC. Això sí, ha criticat l´actitud de l´exjutge: "Cal valorar si actituds així sumen la base del procés que cal ampliar o si resten".

Així mateix, Munté ha negat altres afirmacions de Vidal com que hi hagi agents infiltrats del CNI als Mossos, que estigui preparat un fons internacional de 200.000 MEUR o que ja hi hagi el compromís de 12 estats de reconèixer una Catalunya independent. En referència als 300 jutges dels 800 que hi ha a Catalunya que Vidal diu que són independentistes, Munté ha assegurat que el Govern "no fa llistes ni distingeix entre bons i dolents", i ha afegit que és evident que hi deu haver jutges independentistes i altres que no ho són.



El Govern no demana als ciutadans que vagin a una manifestació

Respecte a les declaracions de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que ha considerat "necessari" que els funcionaris demanin festa el 6 de febrer per acompanyar l´expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau a judici, Munté ha volgut deixar clar que "el Govern no demana a la ciutadania que vagi a una manifestació sinó que són les entitats les que fan una crida a participar". "En cap cas s´ha pressionat els funcionaris", ha conclòs.