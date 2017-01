Els partits opositors abandonen el diàleg amb el govern de Veneçuela

L'aliança opositora veneçolana Taula de la Unitat Democràtica (MUD) va anunciar ahir la seva decisió d'abandonar definitivament el diàleg amb el govern de Nicolás Maduro tot i els intents dels acompanyants internacionals per rellançar les converses.

«L'experiment de diàleg que es va desenvolupar a Veneçuela del 30 d'octubre al 6 de desembre del 2016 és un capítol tancat que no es tornarà a obrir», va assegurar la plataforma opositora a través d'un comunicat, i van atribuir aquesta decisió a l'«incompliment» dels acords. L'incompliment del que la MUD acusa el govern veneçolà va ser el que, asseguren, «dinamitar aquest experiment» de diàleg auspiciat per la Unió de Nacions Sud-americanes (Unasur) i el Vaticà que ja havia entrat en fase de revisió al principi de desembre.

«Per això, aquest experiment de diàleg (mal plantejat des del principi, en no tenir mecanismes per a la verificació i garantia del compliment d'acords) no tindrà per part nostra ni continuïtat ni segones parts», afegeix l'escrit de l'aliança.

La MUD considera que el diàleg «com a racionalitat i com a instrument sempre ha d'estar en el conjunt d'eines amb què els demòcrates hem de treballar, sobretot en situacions crítiques».

Els membres de les forces opositores expressen que van estudiar «críticament i detingudament» l'última proposta dels mediadors per rellançar el diàleg i que això els ha portat a la convicció d'elaborar un altre text. «Un text en el qual no només les organitzacions polítiques, sinó tota la societat democràtica, plantegi a la Comunitat Internacional les seves demandes i propostes per a la restitució del fil constitucional a Veneçuela i el retorn del nostre país a la democràcia», afegeixen.