El president nord-americà defensa utilitzar tècniques de tortura en els interrogatoris

El president dels Estats Units, Donald Trump, creu que «funcionen» les tècniques d'interrogatori utilitzades en el passat en la lluita contra el terrorisme i considerades tortures. «Crec absolutament que funcionen», va dir Trump en una entrevista exclusiva a ABC News, en què va assegurar que els seus caps d'intel·ligència consideren que tècniques com l'«ofegament simulat» poden donar resultats en la lluita contra el terrorisme. Trump va indicar que està disposat a combatre «foc amb foc» per fer front als gihadistes de l'Estat Islàmic (EI) i no va descartar tornar a utilitzar tècniques d'in-terrogatori que van cessar amb l'arribada de Barack Obama a la Casa Blanca el 2009.

«He parlat amb persones al capdamunt de la cúpula d'intel·ligència i els he preguntat si la tortura funciona i la resposta va ser sí», va subratllar.

«Vull mantenir el país segur. Quan estan tallant caps dels nostres i altres per ser cristians a l'Orient Mitjà, i Estat Islàmic fa coses pròpies de l'edat mitjana, ¿que si em preocupa l'ofegament simulat? Combatrem foc amb foc», va remarcar.