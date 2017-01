El Regne Unit és cada cop més a prop d'activar la sortida de la UE

La primera ministra britànica, Theresa May

La primera ministra britànica, Theresa May ANDY RAIN/efe

El Regne Unit és més a prop d'activar el Brexit després de presentar ahir el Govern al Parlament el projecte de llei que l'autoritzi a comunicar formalment a Brussel·les la decisió del país de sortir de la Unió Europea (UE).

El Govern va introduir a la Cambra dels Comuns aquest projecte i confia que estigui aprovat abans de final de març, la data que s'ha fixat la primera ministra britànica, Theresa May, per invocar l'article 50 de la UE sobre la sortida d'un país de la UE.

L'Executiu de May es va veure obligat a redactar aquesta peça legislativa després que el Tribunal Suprem, màxima instància judicial britànica, dictaminés dimarts que el Govern necessita l'aprovació parlamentària abans d'activar l'article. El text porta el nom de Projecte de llei de la Unió Europea (Notificació per a la retirada) i va ser introduït a la cambra perquè els diputats ho debatin dimarts que ve, dia 31. L'endemà, el dimecres 1 de febrer, hi haurà una primera votació.

El projecte assenyala que es vol atorgar a May «el poder per notificar, en virtut de l'article 50 (2) del Tractat de la Unió Europea, la intenció del Regne Unit de retirar-se de la UE». Des de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn va imposar ahir als seus diputats la disciplina parlamentària, amb la qual els exigeix que votin a favor del projecte, si bé molts procedeixen de circumscripcions que van donar suport al Brexit al referèndum. «El laborisme està en una situació gairebé única en tenir diputats que representen circumscripcions de les dues parts (el Brexit i la permanència a la UE)», va dir Corbyn als mitjans.

«He de dir-los a tots uniu-vos al voltant d'assumptes importants, com ocupació, seguretat, economia, drets, justícia, i anem a estructurar la relació amb Europa en el futur des de fora de la UE, però amb bona disposició, amb amics, ja sigui que aquests països estiguin fora o dins de la UE», va afegir. Segons van informar els Comuns, el projecte va tenir ahir la seva primera lectura a la cambra, un mer tràmit simbòlic consistent a presentar per escrit el text legislatiu. La segona lectura serà la setmana que ve, quan els diputats podran debatre el projecte dimarts i dimecres, després de la qual cosa hauran de votar –l'1 de febrer– per decidir si pot passar a la fase següent del procés parlamentari, la de comitè, va explicar ahir a Efe un portaveu de la cambra baixa del Parlament.

Així, abans d'entrar a la Cambra dels Lords –alta–, s'espera que el projecte acabi el seu pas pels Comuns el 8 de febrer, quan els parlamentaris facin la seva última i decisiva votació. Encara si els lords no donessin el seu vistiplau al text, és pràctica normal que finalment prevalgui la voluntat dels comuns en ser aquests els elegits democràticament.

Alguns partits, entre ells el Partit Nacionalista Escocès (SNP) de Nicola Sturgeon, han avançat que presentaran esmenes al projecte, un assumpte que podria arribar a alterar el calendari fixat per a aquesta iniciativa. Un cop iniciades les negociacions oficials, s'espera que el Regne Unit estigui fora de la UE la primavera del 2019.

Al marge d'aquest projecte, el Govern de May es va comprometre ahir a presentar un llibre blanc amb els detalls dels objectius de negociació amb Brussel·les per ser debatuts pel Parlament, cosa que, segons els mitjans, podria concretar-se la setmana que ve.

La cap del Govern va explicar la setmana passada les seves prioritats de negociació, entre elles la retirada del Regne Unit del mercat comú europeu.